The Mound: Omen of Cthulhu – Release-Datum zum Dschungel-Wahnsinn bestätigt

Das Warten auf den ultimativen Koop-Albtraum hat ein konkretes Ende gefunden. NACON und ACE Team haben das offizielle Release-Datum für „The Mound: Omen of Cthulhu“ bestätigt. Am 15. Juli 2026 öffnen sich die Tore zu einer vergessenen Welt voller Schätze und kosmischem Grauen für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Mit dem feststehenden Termin rückt die Galeone von „El Capitán“ in greifbare Nähe. Vergesst die klassischen Abenteuerfilme, ab Juli schlüpfen wir in die Stiefel von Konquistadoren, die für Reichtum alles riskieren und dabei vermutlich ihren Verstand verlieren.

El Capitáns Auftrag

Alles beginnt auf unserer Galeone. Hier formen wir eine Gruppe aus bis zu vier Forschern und rüsten uns für die bevorstehende Expedition aus. Wir sollen Schätze horten, eine vermisste Person aufspüren und eine alte Festung lokalisieren. Doch die Gier ist ein schlechter Berater. Sobald wir den Fuß in den verfluchten Dschungel setzen, wird aus der Suche nach Reichtum ein nackter Überlebenskampf. Dass wir uns in diesem Setting als Entdecker des 16. Jahrhunderts behaupten müssen, gibt dem Lovecraft-Horror eine herrlich unverbrauchte, historische Note.

Die Mechaniken klingen nach echtem Stress für die Gruppe. Unser Inventar ist strikt begrenzt, was jede Entscheidung – Heilmittel oder Goldbarren? – zur Zerreißprobe macht. Die Waffen sind rudimentär gehalten, was uns dazu zwingt, Konfrontationen mit den unaussprechlichen Wesen im Unterholz eher zu meiden, statt wie in einem Shooter alles niederzumähen. Besonders fies: Je länger wir im Dschungel verweilen, desto zahlreicher und gefährlicher werden die Kreaturen.

Hier beginnt der Horror

Der wahre Horror ist aber der schleichende Verlust der geistigen Gesundheit. Das Spiel nutzt den kosmischen Schrecken, um unsere Wahrnehmung komplett zu verzerren. Richtig perfide wird es, wenn unsere Gefährten durch Halluzinationen plötzlich wie Monstrositäten aussehen und uns auf die Probe stellen. Werden wir im Eifer des Gefechts auf unseren Freund einschlagen, weil wir ihn für ein Monster halten? Dieser psychologische Kniff ist genau das, was das Spiel aus der Masse der Koop-Survival-Games heraushebt.

„The Mound: Omen of Cthulhu“ verspricht eine dichte, beklemmende Erfahrung, die den „Cosmic Horror“ von Lovecraft ernst nimmt. Wenn der Release am 15. Juli 2026 hält, was der aktuelle Trailer verspricht, erwartet uns ein Spiel, bei dem wir am Ende froh sind, wenn wir – vielleicht ohne Gold, aber mit heiler Haut – zur Galeone zurückkehren können.