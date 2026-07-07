The Mound: Omen of Cthulhu schickt neuen Trailer vor Release ins Rennen

NACON und das ACE Team feuern kurz vor dem Launch am 15. Juli 2026 einen neuen Trailer zu „The Mound: Omen of Cthulhu“ ab, der die brutalen Gefahren des Koop-Horrorspiels zeigt.

Die Prämisse klingt nach klassischem Koop-Looten. Ihr startet auf einer Galeone, wählt euren Auftrag, packt die Ausrüstung ein und zieht mit bis zu vier Leuten los in den Dschungel. Klingt simpel. Ist es aber nicht.

Der Lovecraft-Horror greift nämlich direkt eure Spielfiguren an. Je tiefer ihr in das Dickicht eindringt, desto härter leidet die geistige Gesundheit. Das führt zu akustischen und visuellen Halluzinationen. Im schlimmsten Fall sabotiert ihr euer eigenes Team, ohne es zu merken. Stirbt ein Mitspieler, mutiert er zur verdorbenen Gestalt und jagt die eigenen Verbündeten.