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The Mound: Omen of Cthulhu schickt neuen Trailer vor Release ins Rennen

The Mound: Omen of Cthulhu zeigt im neuen Trailer den Horror-Fokus. Am 15. Juli 2026 startet der Überlebenskampf auf PC, PS5 und Xbox.

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Lukas Neumann
Lukas Author 2026
ByLukas Neumann
Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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NACON und das ACE Team feuern kurz vor dem Launch am 15. Juli 2026 einen neuen Trailer zu „The Mound: Omen of Cthulhu“ ab, der die brutalen Gefahren des Koop-Horrorspiels zeigt.

Die Prämisse klingt nach klassischem Koop-Looten. Ihr startet auf einer Galeone, wählt euren Auftrag, packt die Ausrüstung ein und zieht mit bis zu vier Leuten los in den Dschungel. Klingt simpel. Ist es aber nicht.

Der Lovecraft-Horror greift nämlich direkt eure Spielfiguren an. Je tiefer ihr in das Dickicht eindringt, desto härter leidet die geistige Gesundheit. Das führt zu akustischen und visuellen Halluzinationen. Im schlimmsten Fall sabotiert ihr euer eigenes Team, ohne es zu merken. Stirbt ein Mitspieler, mutiert er zur verdorbenen Gestalt und jagt die eigenen Verbündeten.

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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die Branche zu bieten.
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