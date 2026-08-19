The Mystery of Oak Island: Konsolen-Version offiziell bestätigt

Das handgezeichnete Point-and-Click-Adventure „The Mystery of Oak Island“ erscheint neben der PC-Fassung auch für Konsolen. Das bestätigte Entwickler Thomas Dibke gegenüber PlayFront.

Laut Dibke ist die hauseigene Visionaire Engine mittlerweile gut für die Entwicklung auf Konsolen gerüstet. Genau deshalb bringt das Team hinter Adventure-Erfolgen wie „Deponia“ sein neues Mystery-Projekt nach dem PC-Start auch auf die Konsolen – mit PlayStation, Xbox und Nintendo Switch als wahrscheinlichen Zielplattformen. Ein genauer Zeitplan ist allerdings offen.

Das Spiel hat eine lange Reise hinter sich. Nach einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne biegt die Entwicklung jetzt endlich auf die Zielgerade ein – zumindest auf dem PC. Der Release ist noch für dieses Jahr geplant.

TV-Frust und die Suche nach Antworten

Der Mythos um Oak Island treibt Schatzsucher seit 1795 um. Damals entdeckten drei Jugendliche eine mysteriöse Vertiefung vor der Küste von Nova Scotia. Der legendäre „Money Pit“ war geboren. Seit über zwei Jahrhunderten scheitern Abenteurer an der Grube. Millionen wurden begraben, Existenzen ruiniert.

Daraus entstand die erfolgreiche TV-Serie „The Curse of Oak Island“. Wer die Show seit Jahren verfolgt, kennt das Grundproblem. Nach unzähligen Staffeln, Bohrungen und Dauer-Sensationen stehen Fans immer wieder ohne große Ergebnisse da. Ein paar alte Holzsplitter oder abgegriffene Münzen wandern vor die Kamera, danach folgen neue Theorien. Hinhaltetaktik pur. The show must go on!

Das Adventure greift genau dieses Mystery-Phänomen auf. Und wer wissen will, ob die Suche dieses Mal tatsächlich zu einer Antwort führt, bekommt zumindest einen kleinen Hoffnungsschimmer: Der Entwickler deutet an, dass man im Spiel etwas finden wird. Aber Oak Island selbst ist nur der Anfang einer viel größeren Reise.

Klassische Rätsel und drei Perspektiven

Mehr als zehn Stunden Spielzeit stecken in der Kampagne. Drei spielbare Charaktere führen aus unterschiedlichen Blickwinkeln durch die Handlung, bis sich ihre Wege kreuzen. Über 100 handgezeichnete Schauplätze warten auf euch. Dazu gibt es logische Rätselketten und eine vollständige Sprachausgabe auf Deutsch und Englisch.

Wer von den ewigen Versprechungen der TV-Doku genervt ist, bekommt hier die wohl spannendste Alternative geboten. Wenn die Portierung auf die Konsolen genauso sauber läuft wie frühere Visionaire-Klassiker, erwartet uns ein echtes Rätsel-Highlight. Eben nicht nur für PC-Spieler.

Verfolgt ihr den Mythos um den Money Pit auf Oak Island noch aktiv oder hat euch die TV-Serie über die Jahre komplett abgehängt?