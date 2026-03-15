The Occultist: Dev-Diary zum Soundtrack mit Orchester und Chor

Das Entwicklerstudio DALOAR setzt für das Horror-Adventure „The Occultist“ auf eine analoge Musikproduktion statt rein digitaler Begleitmusik. Wie das vierte Entwicklertagebuch zeigt, wurde der Soundtrack mit dem Bratislava Symphony Orchestra und einem Chor eingespielt, um die Atmosphäre auf der Insel Godstone zu prägen.

In der aktuellen Episode des Entwicklertagebuchs mit dem Titel „Fear Is Something You Hear First“ legen die Entwickler dar, warum sie sich gegen eine rein computerbasierte Produktion entschieden haben. Das Ziel war eine „massive Partitur“, die durch menschliche Darbietung eine emotionale Tiefe erreicht, die rein digitale Kompositionen oft vermissen lassen. Das Bratislava Symphony Orchestra bildet dabei das akustische Fundament für die Reise des Protagonisten Alan Rebels.

Die Dynamik zwischen Klang und Stille

Die musikalische Untermalung von „The Occultist“ folgt einer klaren Struktur, die unterschiedliche emotionale Zustände abdeckt. Während epische Orchesterpassagen die Erkundung der verfluchten Insel Godstone begleiten, stehen intime Melodien im Fokus, sobald die Geschichte spezifische Charaktere beleuchtet. Ein zentrales Element ist „Whitneys Thema“ – eine Melodie, die von einem der Hauptcharaktere gesungen wird und die den Fluch der Insel symbolisiert.

Technisch interessant ist der bewusste Einsatz von Stille. Die Entwickler betonen, dass der Horror im Spiel oft akustisch beginnt, bevor eine visuelle Bedrohung eintritt. Die Abwesenheit von Musik wird hierbei als Werkzeug genutzt, um Spannung aufzubauen und die anschließenden Schreckmomente effektiver zu platzieren.

„The Occultist“ wird von Daedalic Entertainment publiziert. Die Entscheidung für eine orchestrale Aufnahme unterstreicht den cineastischen Anspruch des Titels. Für Spieler bedeutet dies eine hohe akustische Dynamik, die über den Standard vieler Indie-Produktionen hinausgeht.

Die Veröffentlichung ist am 8. April für Konsolen und PC geplant, wobei das Sounddesign hier klar als tragende Säule des Gameplays positioniert wird.