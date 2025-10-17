The Occultist: Neuer Trailer entführt Spieler in Godstones düstere Geheimnisse

Daedalic Entertainment und DALOAR haben einen eindrucksvollen neuen Trailer zu The Occultist vorgestellt. Das Video zeigt erstmals Gameplay-Material, das den finsteren, übernatürlichen Ton des Spiels noch greifbarer macht – von den rätselhaften Kräften des Pendels über verschlungene Puzzle-Mechaniken bis hin zu geisterhaften und monströsen Bewohnern der Insel Godstone.

Jede Sequenz zieht tiefer in die verfallenen Straßen, in denen Stille Geheimnisse verbirgt und jede rituelle Handlung Spuren hinterlässt. Entwickler geben damit nicht nur einen Einblick in den Fortschritt der Produktion, sondern auch in die atmosphärische Tiefe, die Spieler erwartet.

The Occultist wird 2026 für PlayStation 5, Xbox und PC erscheinen und verspricht eine Reise durch Godstones Schatten, bei der jede Entscheidung und jede Entdeckung zählt. Die Frage bleibt: Welche dunklen Geheimnisse wird die Insel noch preisgeben, wenn man tiefer eintaucht?