The Order 1886: Wie ein ambitioniertes Steampunk-Epos an der Realität zerschellte

The Order: 1886 war 2015 der Inbegriff cineastischer Ambition. Ein düsteres, alternatives London, halb viktorianisch, halb Tesla-Fiebertraum, verpackt in bombastischer Optik – aber mit spielerischer Magerkost. Während die Optik Kritiker begeisterte, konnte das Gameplay nicht mithalten. Zu linear, zu kurz, zu wenig Wiederspielwert – so lauteten die Hauptvorwürfe. Doch was viele nicht wissen: Eine Fortsetzung war längst in Arbeit. Und diese hätte alles anders gemacht.

Creative Director Ru Weerasuriya bestätigte in einem VGC Interview mit Julien Chieze, dass bereits ein umfangreicher Pitch für die Fortsetzung existierte. Die Rede ist von deutlich größeren Schlachten, einem Mehrspielermodus – und gleich zwei Fortsetzungen: The Order: 1891 und The Order: 1899. Während die erste Fortsetzung sich in einer frühen Konzeptphase befand, wurde der dritte Teil nie offiziell angegangen, war aber bereits grob durchdacht. Eine gesamte Trilogie – begraben unter der Asche enttäuschter Erwartungen.

Ein Steampunk-Traum, der nie abheben durfte

Was The Order: 1886 so besonders machte, war nicht nur sein Setting, sondern auch die Vision dahinter. Ready at Dawn, ein Studio mit Wurzeln in Sonys PSP-Zeitalter (Daxter, God of War: Chains of Olympus), wollte mehr als nur ein hübsches Spiel: Sie wollten ein Universum aufbauen. Laut Weerasuriya existieren sogar Ideen für Fortsetzungen im 20. Jahrhundert – weg vom viktorianischen Nebel, hinein in industriellen Fortschritt und globale Konflikte.

Der geplante Multiplayer-Modus war ursprünglich sogar Teil des ersten Spiels, wurde aber gestrichen – vermutlich aus Zeit- oder Budgetgründen. Für Teil zwei sollte er das Herzstück der neuen Spielerfahrung werden. Es ist also tragisch, dass all das nie Realität wurde. Die gemischten Kritiken zum ersten Teil reichten aus, um das Projekt auf Eis zu legen – dauerhaft.

Andrea Pessino, Mitgründer von Ready at Dawn, hatte die Absage bereits früher thematisiert. Nach The Order 1886 wandte sich das Studio der VR-Entwicklung zu, feierte Erfolge mit Lone Echo – und wurde 2020 von Oculus-Mutter Meta übernommen, aber später geschlossen.

Ein Fall für die Geschichtsbücher?

Rückblickend bleibt The Order: 1886 ein Fall von übertriebener Erwartung und kreativer Ungeduld. Wäre man bei Sony mutiger gewesen, hätte man die Trilogie womöglich doch verwirklicht – inklusive größerer Kämpfe, Multiplayer-Feuerwerk und einer Story, die weit über 1886 hinausgeht. Stattdessen bleibt das Spiel ein faszinierender Eintrag in der Liste der „Was hätte sein können“-Titel der PlayStation-Geschichte.

Ob jemals jemand den Staub von dieser IP bläst? Wahrscheinlich nicht. Aber in den dunklen Gassen dieses alternativen Londons flackert zumindest noch die Erinnerung an etwas Größeres – an das Spiel, das wir nie bekommen haben.