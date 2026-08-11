The Orphaned House: Mystery-Adventure erscheint 2027 und fordert euren Verstand

Charm Games bringt 2027 mit „The Orphaned House“ sein erstes Flatscreen-Adventure für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X/S auf den Markt. Die Macher von „FORM“ und „Twilight Path“ kehren der virtuellen Realität vorerst den Rücken. Ein gewagter Schritt, aber nachvollziehbar.

Raus aus der VR-Nische

Zehn Jahre lang hat Charm Games reine VR-Erfahrungen entwickelt. Mit „The Orphaned House“ wandert der Fokus jetzt erstmals auf den klassischen Bildschirm. Die Entwickler begründen den Wechsel schlicht damit, dass diese spezielle Geschichte auf PC und Konsole am besten funktioniert. Aufgegeben habe man VR nicht für immer. Aber die Ansage sitzt.

Aus spielerischer Sicht ist dieser Schritt extrem spannend. Wer „FORM“ kennt, weiß, wie gut das Studio räumliche Rätsel gestalten kann. Diese Expertise soll nun in ein First-Person-Exploration-Game fließen. Gebaut wird das Ganze auf der Unreal Engine 5.

Gedächtnisverlust und leise Spannung

Ihr wacht in einem mysteriösen Haus auf. Keine Erinnerung. Nur der drängende Drang nach Antworten. Klischee? Auf den ersten Blick absolut. Die Magie soll hier in der Umsetzung stecken.

Das Haus reagiert direkt auf eure Anwesenheit und eure Aktionen. Es verändert sich. Das Gameplay setzt auf taktisch greifbare Umwelt-Rätsel, die organisch in die Story eingebettet sind. Erkundung steht an erster Stelle, so das Versprechen in der Ankündigung.

Wer auf Jumpscares hofft, liegt hier falsch. Die Entwickler beschreiben die Atmosphäre selbst als „quiet suspense“. Also ruhige, schleichende Spannung statt billiger Schocker. Genau davon lebt das Genre.

The Orphaned House erscheint 2027

Gutes Omen für Spieler

Was direkt sympathisch auffällt: Das Studio verzichtet laut eigenen Angaben komplett auf generative KI bei Kerninhalten wie Grafiken, Design und Code. Echtes Handwerk vor Automatisierung. Gerade im Horrorgenre, wo ich „The Orphaned House“ ein wenig sehe, macht dies den entscheidenden Unterschied aus. Schon 2026 soll eine spielbare Demo erscheinen, um sich selbst zu überzeugen.

Und auch danach ist nicht unbedingt Schluss. Charm Games konzentriert sich derzeit voll und ganz auf die Fertigstellung und den Launch von „The Orphaned House“. Nachfolgender DLC oder klassische Erweiterungen stehen aktuell nicht auf dem Fahrplan. Ausgeschlossen ist ein Ausbau der Story nach dem Release allerdings nicht. Das kleine Team setzt vorerst schlicht die richtigen Prioritäten.

Ein interessanter Satz fällt in dem Kontext besonders auf: „Wir glauben, dass viele Spieler das Spiel mehr als einmal durchspielen wollen, um herauszufinden, welche Geheimnisse sie beim ersten Mal übersehen haben…“

Ersteindruck: Charm Games liefert hier kein lautes Action-Spektakel ab. Das wollen sie auch gar nicht. Die Kombination aus Rätsel-Expertise, Unreal Engine 5 und dem Verzicht auf billige Horrorelemente klingt nach einem extrem runden Paket für Genre-Fans. Dass eine Demo für 2026 angesetzt ist, zeigt echtes Vertrauen in das eigene Produkt. Wer Story-Adventures im Stil von „What Remains of Edith Finch“ mag, sollte sich den Titel definitiv vormerken.