The Outer Worlds 2 – Erstes Gameplay macht neugierig

Microsoft kündigte an, dass The Outer Worlds 2 nach dem Xbox Summer Showcase am 8. Juni in einer Direct-Präsentation vorgestellt wird. Doch IGN überraschte die Fans mit einem ersten Gameplay-Video. Weitere Infos sollen im April folgen.

Im gezeigten Video dringt der Spieler mit Hilfe eines Kultisten in eine N-Ray-Anlage ein. Ein neues Stealth-System erlaubt es, Gegner unbemerkt auszuschalten, Leichen zu verstecken oder die Wachen zu täuschen. Verbesserte Nahkampfwaffen und Fähigkeiten ermöglichen lautlose Takedowns.

Zusätzliche Gadgets wie der N-Ray-Scanner bieten neue taktische Optionen, und das Gunplay wurde überarbeitet – inspiriert von Destiny. Bewegungen wie der Sprint-Rutsch und die Rückkehr der taktischen Zeitdilatation sorgen für mehr Dynamik. Auch Entscheidungen und Konsequenzen spielen eine große Rolle, ähnlich wie bei Fallout: New Vegas.