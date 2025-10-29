The Outer Worlds 2 – Hotfix 1.0.4.0 räumt auf: Wichtige Bugfixes und kleine Verbesserungen zum Start

Der Launch von The Outer Worlds 2 lief nicht ganz reibungslos, zumindest nicht für alle. Besonders auf der PS5 gab es Berichte über fehlerhafte Bonusinhalte und hartnäckige Spielfehler. Jetzt hat Obsidian mit dem Hotfix 1.0.4.0 nachgelegt, der eine ganze Reihe an kritischen Problemen beheben soll. Der Patch ist ab sofort verfügbar und fällt zwar nicht riesig aus, beseitigt aber einige der nervigsten Stolpersteine.

Wichtige Bugfixes und bessere Spielführung

Besitzer der Premium Edition auf der PS5 dürfen sich freuen. Das versprochene Corporate Appreciation Prize Pack und das Commander Zane’s Battle Pack werden nun korrekt freigeschaltet. Auch die teils kuriosen Fehler, wie ein dauerhafter Black Screen beim Betreten bestimmter Gebiete oder der Waffen-Equip-Bug nach dem Einsatz des Dematerializers, gehören der Vergangenheit an.

Inhaltlich hat Obsidian ebenfalls Hand angelegt. Mehrere Quests wie “Forbidden Secrets of the Undisputed Claim” oder “Crash Course in Telemetry” lassen sich nun wieder regulär abschließen. Auch die Begleiterin Inez, die in einigen Spielständen einfach spurlos verschwand, wurde überarbeitet, zumindest für neue Speicherdateien. Bestehende Savegames bleiben davon leider unberührt, wofür sich das Studio ausdrücklich entschuldigt.

Kleinere, aber spürbare Verbesserungen betreffen das UI und die Spielerführung. So werden Interaktionsleisten jetzt korrekt angezeigt, Motion Blur-Einstellungen gespeichert und Dialogpositionen nicht mehr willkürlich verschoben. Auch die Untertitel-Font-Einstellungen greifen endlich, was Barrierefreiheit und Lesbarkeit zugutekommt.

Stabilität, Audio & Atmosphäre

Abseits der Quest- und Interface-Fixes hat Obsidian einige Absturzursachen beseitigt, die in sehr speziellen Situationen auftraten, etwa beim Unterbrechen von NPC-Dialogen oder bei bestimmten Granaten. Außerdem wurde das Audio-Design leicht angepasst: Funksprüche wiederholen sich seltener, und die Lautstärke der Sprachaufnahmen wurde dynamischer gestaltet. Ein versehentlich unterirdisch platzierter Radio-Emitter wurde ebenfalls entfernt, das dürfte so manchen rätselhaften Hintergrundsound erklären.

Der Hotfix 1.0.4.0 ist kein Quantensprung, aber ein solides Signal: Obsidian hört zu. Viele der Korrekturen stammen direkt aus Community-Feedback, und die Entwickler kommunizieren offen, was noch aussteht, etwa der Consumerism Flaw-Bug. Für ein Spiel, das gerade erst Fahrt aufnimmt, ist das ein gutes Zeichen. Die vollständigen Patch Notes gibt es unter diesem Link.

Wie läuft The Outer Worlds 2 bei euch aktuell? Habt ihr nach dem Patch eine Verbesserung gespürt – oder bleiben noch Baustellen offen?