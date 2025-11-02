The Outer Worlds 2: Obsidian wirft mit Hotfix 1.0.4.1 PSSR von der PS5 Pro

Obsidian hat mit dem neuesten Patch für The Outer Worlds 2 (Version 1.0.4.1) nicht nur eine Reihe technischer Probleme beseitigt, darunter Savegame-Abstürze, Quest-Blocker und Audiofehler, sondern auch still und leise einen bemerkenswerten Schritt getan: Auf der PS5 Pro fliegt Sonys hauseigene Upscaling-Technik PSSR raus.

Stattdessen setzt das Spiel nun auf TSR (Temporal Super Resolution), eine Eigenentwicklung von Epic Games, die schon länger in der Unreal Engine steckt und vorübergehend bessere Ergebnisse erzielt.

Das klingt nach einem Randdetail, ist aber alles andere als unwichtig. Denn PSSR ist eigentlich eines der großen Verkaufsargumente der PS5 Pro – Sonys Antwort auf DLSS und FSR. Dass Obsidian die Technik in einem laufenden Spiel ersetzt, bestätigt die anhaltende Kritik an der PS5 Pro.

Warum Obsidian PSSR rausgeworfen hat

Offiziell nennt das Studio keine Begründung. In den Patch Notes steht lediglich, dass TSR nun verwendet wird, um „unscharfes Gras auf Paradise Island und unerwartetes Lichtflackern“ zu beheben. Übersetzt: PSSR hat unter bestimmten Bedingungen schlicht unsaubere Ergebnisse geliefert und folgt damit Spielen wie Silent Hill 2, das mit ähnlichen Problemen zu kämpfen hatte. Bis heute wurde hier kein weiteres Update nachgeliefert.

Das ist technisch plausibel. PSSR arbeitet ähnlich wie DLSS mit temporalen Daten und neuronalen Netzen, kann aber bei schnellen Szenen oder starkem Partikeleinsatz sichtbar rauschen. TSR ist dagegen stabiler, wenn auch weniger spektakulär. Für ein Spiel wie The Outer Worlds 2, das auf detaillierte Landschaften und subtile Beleuchtung setzt, kann das den Unterschied machen.

Der Rest des Patches

Abseits dieser Änderung bringt Hotfix 1.0.4.1 klassische Reparaturarbeit: Crashfixes, korrigierte Questtrigger, gefixte Audio-Bugs. PS5-Spieler profitieren außerdem von einem stabileren Startverhalten, wenn das Spiel nur teilweise installiert war. Xbox-Nutzer bekommen eine Lösung für das „blaue Rauschen“ auf Gras und Monitoren. Kurz gesagt: kein Content-Update, aber ein wichtiger Schritt in Richtung technischer Stabilität.

Dass Obsidian PSSR austauscht, ist ein weiterer Wink mit dem Zaunpfahl. Offenbar ist Sonys neue Upscaling-Lösung noch nicht so universell einsetzbar, wie man es gern hätte, insbesondere in Kombination mit Third-Party-Engines. Für Spieler ist TSR aktuell die verlässlichere Wahl, auch wenn es auf dem Papier weniger beeindruckend klingt.

Wenn Obsidian damit ein stabileres Bild liefert, ist das der richtige Schritt. Lieber scharfes Gras als künstliche Intelligenz, die versagt.