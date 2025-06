The Outer Worlds 2: Termin-Ankündigung und Vorbestellungen stehen offenbar kurz bevor

Während das Summer Game Fest am 6. Juni die ersten großen Highlights setzen dürfte, rückt das darauffolgende Xbox Games Showcase mit der begleitenden The Outer Worlds 2-Direct am 8. Juni stärker in den Fokus. Laut einem Bericht des für gewöhnlich gut informierten Leakers billbil-kun von Dealabs wird Obsidian Entertainment an diesem Tag nicht nur neues Gameplay zeigen, sondern auch den Releasetermin des Sci-Fi-RPGs offiziell bekannt geben.

Dem Leak zufolge sollen Vorbestellungen im Anschluss an die Präsentation möglich sein, was an sich nichts ungewöhnliches ist. Als Bonus für Frühentschlossene steht angeblich ein sogenanntes „Combat Pack“ bereit. Dieses umfasst eine Uniformrüstung für einen neuen Charakter namens Zane, der auch als Crewmitglied fungieren könnte, sowie Ed, eine Drohne, und zwei Waffen – eine Pistole und einen Dolch.

Zane und neue Inhalte: Was könnte gezeigt werden?

Konkrete Details zu Zane gibt es bislang nicht. Sollte sich der Leak bewahrheiten, wird er vermutlich während des Xbox Direct Showcase vorgestellt – möglicherweise als Teil der erweiterten Crew-Optionen, die im Sequel deutlich ausgebaut sein sollen. In The Outer Worlds 2 dürfen Spieler laut bisherigen Informationen erneut eine eigene Gruppe zusammenstellen, wobei sich viele Perks auf die Dynamik mit den Begleitern auswirken. Über 90 Perks sollen diesmal zur Verfügung stehen, darunter offenbar auch solche, die aggressiveres oder sogar NPC-feindliches Verhalten begünstigen.

Ein Shadow Drop – also eine sofortige Veröffentlichung direkt nach dem Showcase – wird allerdings ausgeschlossen. Der Leaker bezeichnet eine spätere Veröffentlichung als „sicher“. Einen konkreten Tag nennt er nicht, doch sollte sich die Präsentation am 8. Juni bewahrheiten, dürfte ein zeitlich präziser Release-Termin dort offiziell werden.

The Outer Worlds 2 ist für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC bestätigt. Microsoft bleibt damit seiner aktuellen Strategie treu, auch hauseigene Titel nicht ausschließlich auf der eigenen Plattform zu halten. Das Spiel basiert wie schon der Vorgänger auf einer satirisch gefärbten Sci-Fi-Welt, in der Entscheidungen und Erkundung eine große Rolle spielen.

Obsidian hat in den letzten Jahren sowohl kleinere Titel wie Grounded als auch narrative Projekte wie Pentiment geliefert – die Erwartungen an das große Sequel sind entsprechend hoch. Ob sich diese erfüllen lassen, dürfte sich spätestens ab dem 8. Juni etwas klarer abzeichnen.