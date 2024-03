The Outlast Trials fordert Spiele ab sofort in grausamen Prüfungen heraus

Was die Zukunft der Outlast-Serie betrifft, denkt Red Barrels noch immer an Outlast 3. Das Spiel hätte jedoch deutlich länger in Entwicklung gedauert, weshalb man The Outlast Trials als ideale Überbrückung ansieht.

Als Spieler schöüpft man in die Rolle eines dieser ungeübten Zivilisten, die ihr Aussehen sowie ihre Zellen im Schlafraum vollständig anpassen können – dem Bereich, in dem Reagenzien die einzigartigen Bewohner treffen, sich zwischen Murkoffs erschütternden Experimenten entspannen oder gegeneinander antreten.

Es ist das Jahr 1959 und die transnationale Murkoff Corporation beauftragt eine Personalvermittlungsagentur, potenzielle Testpersonen zu identifizieren, die sich in perfekte Schläferagenten verwandeln lassen. Diese sogenannten „Reagenzien“ müssen sich schrecklichen physischen und psychischen Prüfungen unterziehen, bis sie zu vollkommenem Gehorsam konditioniert wurden und bereit sind, wieder in die Gesellschaft entlassen zu werden und darauf zu warten, zu einem geeigneten Zeitpunkt ausgelöst zu werden.

Red Barrels hat The Outlast Trials veröffentlicht, das die Spieler als unfreiwillige Testobjekte in grausamen und blutigen Prüfungen herausfordert.

