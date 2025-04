The Outlast Trials: Season 3 „Project Relapse“ bringt den totalen Kontrollverlust

Es gibt kein Entkommen mehr – nicht einmal die Hoffnung darauf. Mit Season 3 in The Outlast Trials schließt Murkoff endgültig die Tür zur Freiheit und öffnet stattdessen das Tor zu einem neuen Albtraum. Der neu veröffentlichte Trailer zu Project Relapse inszeniert das kommende Kapitel als makabre Metamorphose: Was einst als Experiment zur Erlösung begann, wird nun zur vollständigen Unterwerfung.

JWillkommen in Murkoffs neuer The Outlast-Trials Hölle

Ab dem 22. April 2025 geht es ans Eingemachte: Spieler erwartet ein besonders brutales Update, das nicht nur mit einem neuen Story-Strang und Gegner, sondern auch mit einem düsteren Meta-Kommentar auf das Konzept der Heilung aufwartet. Im Zentrum steht der „Jaeger“, ein gnadenloser Vollstrecker, der langsam, aber zielstrebig seine Opfer jagt – programmiert von Dr. Easterman, ferngesteuert per Funk und ohne Erbarmen. Was aussieht wie ein Mensch, agiert wie eine Maschine – Henrietta, so ihr ursprünglicher Name, ist Murkoffs neuestes Meisterwerk der Kontrolle.

Gleichzeitig startet die Rückfall-Initiative: ein Feature für besonders fortgeschrittene Reagenten mit Therapielevel 99. Diese dürfen ihr Level auf 1 zurücksetzen – ein echter Rückfall eben – um dafür dauerhafte Upgrades und exklusive Belohnungen zu erhalten. Klingt pervers? Ist es auch. Aber genau das macht den morbiden Reiz dieses Spiels aus.

Wenn die Patienten zu Architekten ihres eigenen Wahnsinns werden

Mit dem neuen Toolset „Trial Maker“ überträgt Murkoff den Wahnsinn nun auch direkt an die Spieler. Diese können ihre ganz eigenen Prüfungen entwerfen, anpassen und mit der Community teilen. Dank variabler Variatoren, kombinierbarer MK-Challenges und der neuen Suburbs-Umgebung entstehen so Höllenfahrten nach Maß – von Spielern für Spieler, oder besser: von Patienten für Patienten.

Auch narrativ zieht Season 3 die Schlinge enger: Amelia, einst Hoffnungsträgerin der Rebellion, wurde geschnappt und zur Schau gestellt – ein klares Signal an alle, die mit dem Gedanken spielen, sich zu widersetzen. Der Rebirth-Flur wird gesperrt, Amelias Körper im Schlafraum zur Mahnung ausgestellt.

The Outlast Trials wird mit „Project Relapse“ nicht einfach nur härter – es wird persönlicher, kreativer und grausamer. Wer dachte, Season 2 sei bereits die Spitze des Wahnsinns gewesen, wird sich bald nach diesen Tagen zurücksehnen.