The Outlast Trials: Season 6 „Project Judas“ startet am 24. März

Red Barrels schickt Spieler am 24. März in die sechste Season von „The Outlast Trials“. Neben einer neuen Map im TV-Studio-Setting integriert das Update „Project Judas“ zeitlich begrenzte Events und neue MK-Challenges auf allen Plattformen.

Der Kern von Season 6 ist die neue Trial „Silence the Idol“. Schauplatz ist ein Fernsehstudio, in dem der von der Murkoff Corporation kontrollierte Prominente Bob Vanier seine politische Karriere forcieren soll. Die Aufgabe der Spieler besteht darin, die mediale Inszenierung physisch zu sabotieren.

Zusätzlich wird die MK-Challenge „Solve the Murder“ eingeführt. Hier rückt die Beweismanipulation in den Fokus: Spieler müssen Beweise finden oder platzieren, um einen von Murkoff gewählten Sündenbock zu verurteilen. Diese Aufgabenformate folgen der bekannten Struktur des Spiels, die Trial-Umgebungen als makabre Spielplätze für soziale und psychologische Experimente zu nutzen.

Event-Mechanik: „Scavenger“ verändert das Gameplay

Mit dem Start der Season 6 führt Red Barrels das zeitlich begrenzte Event „Scavenger“ ein. Dieses bricht mit dem Standard-Loadout der Spieler:

Nackter Start: Reagenzien betreten die Trials ohne Ausrüstung.

Reagenzien betreten die Trials ohne Ausrüstung. Einweg-Rigs: Funktionale Ausrüstung (Rigs) muss von Leichen gefallener Mitstreiter geborgen werden und ist nur begrenzt einsetzbar.

Funktionale Ausrüstung (Rigs) muss von Leichen gefallener Mitstreiter geborgen werden und ist nur begrenzt einsetzbar. Ressourcen-Management: Mechanische Komponenten müssen gesammelt und an Depots abgeliefert werden, um Fortschritt zu erzielen.

Diese Mechanik verschiebt das Balancing kurzzeitig in Richtung eines Hardcore-Survival-Ansatzes, da die gewohnte Sicherheit durch permanente Upgrades entfällt.

Jubiläum und Cross-Media-Expansion

Der Release von Project Judas fällt mit dem zweiten Jahrestag der Vollversion von „The Outlast Trials“ zusammen. Gleichzeitig markiert das Jahr 2026 das 15-jährige Bestehen des Studios Red Barrels.

Während das Spiel mittlerweile über 50 Millionen Spieler innerhalb des Franchise verzeichnet, weitet sich die Marke weiter aus: Ein Outlast-Spielfilm befindet sich laut Studioangaben weiterhin in der aktiven Entwicklung. Zur Feier der Season gibt es zudem vom 24. März bis zum 14. April eine Twitch-Drops-Kampagne für kosmetische Belohnungen.

Technisch bleibt „The Outlast Trials“ seiner Linie treu. Das Update ist für Besitzer des Spiels kostenlos und erscheint simultan auf PC, Xbox und PlayStation. Interessant ist die spielerische Neuausrichtung durch das „Scavenger“-Event: Wer das Spiel bisher durch optimierte Builds „outplayed“ hat, wird hier durch die Zufallskomponente der instabilen Rigs zu einer defensiveren Spielweise gezwungen.

Die Wahl des TV-Studios als Map ist konsequent – es nutzt die bewährte Effekt-Kulisse der Unreal Engine für klaustrophobische Innenräume, kombiniert mit der für die Serie typischen Gesellschaftskritik. Wer auf spielerische Tiefe hofft, bekommt mit Season 6 zwar mehr vom Bekannten, aber durch die geänderten Startbedingungen im Event zumindest eine frische Herausforderung für eingespielte Teams.