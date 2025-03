The Outlast Trials: Spannende Roadmap mit neuen Events, MK-Herausforderungen und mehr

Der Survival-Horror-Titel The Outlast Trials feierte kürzlich sein einjähriges Jubiläum und konnte bereits drei Millionen Spieler verzeichnen. Entwickler Red Barrels hat jedoch noch lange nicht genug und kündigt zahlreiche neue Inhalte für das Spiel an. Mit dem kommenden Update „Under Surveillance“, das am 25. März erscheint, startet ein brandneues zeitlich begrenztes Event.

Neue Inhalte und Events

Noch sind nicht viele Details zum Event bekannt, doch die Murkoff Corporation wird allen Trials Kameras hinzufügen. Zudem erwarten die Spieler zwei neue MK-Herausforderungen – „Kidnap the Mistress“ und „Stash the Contraband“. Exklusive zeitlich begrenzte Kosmetika sowie spezielle Jubiläumsbelohnungen wie Outfits, Zellrequisiten, Spielersymbole und Rahmen sind ebenfalls Teil des Events.

Doch das ist nur der Anfang: Ein weiteres Update wird den zweiten Teil des Events bringen und die Umsetzung des Plans von Widerstandsführerin Amelia zeigen. Zusätzlich arbeitet Red Barrels bereits an Staffel 3, die zahlreiche neue Features verspricht.

Die kommende Season 3 führt außerdem eine brandneue Trial-Map ein, erweitert das Spiel um einen neuen Deluxe-Katalog und bringt einen weiteren feindlichen NPC ins Spiel. Zusätzlich wird es zwei neue MK-Herausforderungen, einen neuen Spielmodus und weitere Überraschungen geben. Fans können sich also auf noch mehr nervenaufreibende Inhalte freuen.

3 Millionen Spieler feiern The Outlast Trials

Seit dem Early-Access-Launch im Mai 2023 erfreut sich The Outlast Trials großer Beliebtheit. Bereits in der ersten Woche konnte sich das Spiel über 500.000 Mal verkaufen. Im Juli 2023 wurde die Millionengrenze überschritten, gefolgt von zwei Millionen Verkäufen im April 2024. Nun hat das Spiel die beeindruckende Marke von drei Millionen Spielern erreicht.

Besonders bemerkenswert ist die anhaltende Beliebtheit in einer Zeit, in der viele Live-Service-Spiele eingestellt werden. Red Barrels zeigt sich engagiert, das Spiel mit regelmäßigen Updates, neuen Modi und weiteren spannenden Inhalten am Leben zu halten. Bereits über 1,2 Millionen Spieler haben den „Wiedergeburts“-Status erreicht, was bedeutet, dass sie das Basisspiel mindestens einmal abgeschlossen haben.

Mit diesen vielversprechenden Neuerungen bleibt The Outlast Trials ein fesselndes Erlebnis für Horrorfans und Multiplayer-Enthusiasten. Bleibt abzuwarten, welche Überraschungen Red Barrels als Nächstes enthüllt!