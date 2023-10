The Outlast Trials – Update & Release zur PS5-Version

Es gibt ein Update zur PS5-Version von The Outlast Trials, dessen Release vom Entwickler weiter eingegrenzt wurde. Indes freuen sich die PC-Spieler über ein besonderes Halloween-Update.

Sollte alles nach Plan verlaufen, geht man bei Red Barrels davon aus, dass man The Outlast Trials gegen Anfang 2024 auf den Konsolen veröffentlichen kann. Zuvor nannte man nur grob das kommende Jahr als Release.

„An alle, die nach der Konsolenveröffentlichung fragen: Wir haben an Konsolenportierungen gearbeitet und streben an, The Outlast Trials Anfang 2024 auf Konsolen zu veröffentlichen, einschließlich PS5, Xbox S/X, PS4/XboxOne der älteren Generation, und gleichzeitig Crossplay mit dem PC zu ermöglichen, jedoch ohne Cross-Progression.“

PC-Spieler erhalten indes ein brandneues Update zu Halloween, das ein neues Testprogramm namens Geister enthält, sowie eine neue Karte, die in und um ein verrücktes Gerichtsgebäude angesiedelt ist.

The Outlast Trials spielt auf dem Höhepunkt des Kalten Krieges und lässt die Spieler in die Rolle von Testpersonen schlüpfen, die von der zwielichtigen Murkoff Corporation entführt wurden. Eingesperrt in einer geheimen Einrichtung von Murkoff müssen die Spieler eine Reihe körperlicher und geistiger Tests bestehen, werden von ikonischen Charakteren gefoltert und müssen allein oder im Team überleben, ohne ihren Verstand zu verlieren.

The Outlast Trials gilt als ein komplexes Erlebnis, bei dem man zusammen mit Freunden so lange wie möglich überleben muss, um die Therapie abzuschließen. Die Frage, die sich am Ende stellt, ist, lässt Murkoff einen und wird man dann noch derselbe sein?

Die bisherigen User-Meinungen zu The Outlast Trials bilden ein äußerst positives Bild ab, sodass das Spiel eines der Horror-Highlights im nächsten Jahr werden könnte.