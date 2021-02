The Persistence Enhanced für PS5 & Co. angekündigt

Perp Games und Firesprite bringen ihren Horrortitel The Persistence noch einmal als Enhanced Edition auf die PlayStation 5 und Xbox Series, wie man heute ankündigt.

The Persistence bietet eine brutale Version des Survival-Horrors, in dem man ein innovatives Rogue-Lite-Design in das Genre integriert. An Bord eines zum Scheitern verurteilten Raumschiffs der Weltraumkolonie müssen die Spieler hier um jeden Preis überleben. Das Schiff ist dabei von einer Reihe schrecklicher und mörderischer Aberrationen überlaufen, die man erforschen, ihnen ausweichen und sich durch die Tiefen kämpfen muss, um das Schiff zurück zur Erde zu bringen.

„Wir freuen uns, The Persistence auf Technologien der nächsten Generation zu bringen und die leistungsstärkere Hardware zu nutzen, um die Atmosphäre und Spannung für Science-Fiction- und Survival-Horror-Fans zu erhöhen,“ sagte Graeme Ankers, Geschäftsführer bei Firesprite.

„Wir freuen uns sehr, auf unserer Beziehung zu Firesprite Games aufzubauen. The Persistence Enhanced ist genau das, wonach Konsolenbesitzer der nächsten Generation verlangen, und wir können es kaum erwarten, das Spiel in den Händen der Spieler zu sehen,“ ergänzte Rob Edwards, Geschäftsführer bei Perp Games.

Auf PlayStation 5 profitiert The Persistence unter anderem von einer verbesserten Beleuchtung, UX Enhancements, Raytracing und dem DualSense Support.

The Persistence Enhanced erscheint im Laufe des Jahres.