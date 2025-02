The Phantom: Der legendäre Comic-Held kehrt im März als Arcade-Brawler zurück

Die Comic-Welt bekommt Zuwachs in der Gaming-Szene: Art of Play Interactive und King Features haben offiziell das Veröffentlichungsdatum für ihren neuen Arcade-Brawler The Phantom bekannt gegeben. Am 12. März 2025 wird das Spiel digital auf Steam, Nintendo Switch, PlayStation und Xbox erscheinen.

Ein Held mit Geschichte

The Phantom basiert auf der gleichnamigen Comic-Reihe, die 1936 von Lee Falk ins Leben gerufen wurde und als Ursprung des modernen Superhelden-Genres gilt. Kit Walker, besser bekannt als „The Phantom“, beschützt das fiktive Land Bengalla gegen Piraten, Verbrecher und Tyrannen. Sein Mythos als „Der wandelnde Geist“ oder „Der Mann, der nicht sterben kann“ wurde über Generationen weitergegeben und hat ihn zu einer wahren Legende gemacht.

Art of Play Interactive bringt diesen Kult-Helden nun auf PC und Konsole und verspricht eine treue Adaption im klassischen Beat-em-up-Stil. Der handgezeichnete Comic-Look verleiht dem Spiel eine authentische Retro-Atmosphäre, während die actionreiche Spielmechanik alte Arcade-Zeiten aufleben lässt.

Klassischer Brawler mit modernem Touch

Spieler können in The Phantom in die Rolle des maskierten Rächers oder seiner Partnerin Diana Palmer schlüpfen. Gemeinsam stellen sie sich der Singh-Bruderschaft, einer gefürchteten Piratenorganisation, die das Erbe des Phantoms bedroht. Mit Nahkampfangriffen, ikonischen Waffen und der Hilfe tierischer Gefährten wie Fraka, dem Falken, und Devil, dem Wolf, gilt es, in 14 actiongeladenen Levels gegen Horden von Gegnern zu bestehen.

Besonders bemerkenswert: Die Story des Spiels wurde von King Features offiziell abgesegnet und gilt als kanonische Erweiterung des The Phantom-Universums. Hochwertig animierte Zwischensequenzen und handgezeichnete 2D-Grafiken sorgen dafür, dass sich das Abenteuer wie ein lebendiger Comic anfühlt.

Mit The Phantom erhalten Fans klassischer Brawler und Comic-Liebhaber ein Spiel, das Nostalgie und frische Ideen gekonnt vereint. Ob allein oder mit einem Freund – dieses Abenteuer dürfte sowohl alteingesessene Fans als auch Neulinge begeistern.