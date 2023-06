The Precinct – 80er Jahre Cop & Crime Game angekündigt

Kwalee und Fallen Tree Games haben im Zuge der Future Games Show das 80er Jahre Cop & Crime Game The Precinct angekündigt. Der Titel erscheint für PS5, Xbox Series X|S und PC.

The Precinct ist ein fesselndes Erlebnis, in dem Spieler in die detailreiche Stadt Averno City aus den frühen 1980er Jahren eintauchen. Hier verbindet man Action mit Sandbox und Cops zu einer Neon-Noir-Action, in der Banden die Straßen beherrschen und Korruption das Stadtgefüge heimsucht. Als Spieler begibt man sich auf eine unerbittliche Suche nach der Wahrheit, nimmt an an spannenden Verfolgungsjagden durch zerstörbare Umgebungen teil und versucht, die Ordnung wiederherzustellen und Gerechtigkeit in die unruhige Metropole zu bringen.

„Wir könnten nicht aufgeregter sein, Hand in Hand mit Kwalee zusammenzuarbeiten, um ein Polizeispiel zu entwickeln, das Spieler weltweit fesseln und begeistern wird“, sagt Joe Moulding und Lewis Boadle, Fallen Tree Games.

Eine Hommage an klassische Polizeitfilme

Die Spieler schlüpfen in The Precinct in die Rolle von Officer Nick Cordell Jr. Als frischgebackener Polizist, der die Akademie abgeschlossen hat, steht man an vorderster Front der Verteidigung der Bürger von Averno. Neben spannenden Verfolgungsjagden erwarten einen prozedural generierte Verbrechen und eine gesunde Portion Noir der 1980er Jahre, während man die Bevölkerung beschützt und im Dienst das Rätsel um den Mord an seinem Vater löst.

The Precinct stellt gleichzeitig ist eine Liebeserklärung an klassische Polizeifilme dar und kombiniert Polizeiarbeit mit Action, Sandbox und Crimes. Dazu kontrolliert man die Straßen und reagiert auf Einsätze, um kleine und mächtige Kriminelle zu bekämpfen.

Man wird die wechselnden Machtkämpfe von Avernos Banden in einer lebendigen Stadt voller prozedural erzeugter Verbrechen spüren, von Parkverstößen über Banküberfälle, Straßenrennen bis hin zu Drogendeals.

Auf der anderen Seite lernt man die sich ständig verändernde kriminelle Schattenseite von Averno City kennen. Man muss sich um Yuppies, Penner, Straßenverkäufer und wütende Taxifahrer von den Arbeitervierteln bis zum Financial District kümmern. Man verfolgt Verbrecher durch neonbeleuchtete Gassen, regennasse Straßen und große, verfallende Parklandschaften, die alle einem Tag-Nacht-Zyklus und dynamischem Wetter unterliegen. Dies ist die Ostküste der 1980er Jahre in ihrer ganzen Neon-Noir-Pracht.