The Precinct bringt ab sofort das Chaos der 80er zurück

In The Precinct sind nicht nur die Blaulichter neonfarben – auch die Gewalt, der Dreck und die Gerechtigkeit tanzen im grellen Licht der 1980er-Jahre. Das frisch veröffentlichte Action-Sandbox-Spiel von Kwalee und Fallen Tree Games lädt ab sofort dazu ein, die Straßen von Averno City unsicher – oder sicher – zu machen. Die Spieler erwartet auf PS5, Xbox Series X|S und PC ein Polizeieinsatz zwischen Noir-Ästhetik, Verbrechenssimulation und nervenaufreibender Action.

Streifen, Schießen, Schicksal – Polizeialltag im Neon-Noir-Stil

Als junger Officer Nick Cordell Jr. wird man mitten in eine Stadt geworfen, die langsam aber sicher im kriminellen Morast versinkt. Zwischen rivalisierenden Gangs, korrupten Kollegen und einer persönlichen Familientragödie ist dein Job klar: auf Streife gehen, Gerechtigkeit bringen – und dabei nicht selbst untergehen. Ob simple Verkehrsdelikte oder bewaffnete Banküberfälle, jede Schicht in Averno City ist anders. Die Sandbox-Mechaniken sorgen dabei für genug Chaos, um sich nie sicher zu fühlen – weder als Spieler noch als Gesetzeshüter.

Das Gameplay? Schnell, dynamisch und überraschend filmisch. Der Launch-Trailer zeigt, was das Spiel kann: wilde Verfolgungsjagden, Schießereien im Neonregen und Entscheidungen am laufenden Band. Die Missionen sind oft spontan, entwickeln sich organisch – und eskalieren nicht selten von 0 auf 100. Besonders bemerkenswert: Die Stadt lebt. Ob bei Tag oder Nacht, im Sonnenschein oder im prasselnden Regen – Averno City fühlt sich an wie ein atmender Organismus mit einem gefährlich hohen Puls.

Averno City lebt – und das Verbrechen schläft nie

Wer mehr will, greift zur physischen Limited Edition (39,99 Euro), die mit einem Steelbook, Soundtrack und Stadtkarte kommt – stilecht wie aus einem Copfilm direkt in dein Regal.

Ob The Precinct tatsächlich zur Speerspitze des Polizei-Genres wird oder sich zwischen „Shadows of Doubt“ und „Police Simulator“ nur gut behauptet, wird sich zeigen. Eines ist aber klar: Wer eine lebendige Open World voller Neonlicht, Korruption und echter Polizeiarbeit sucht, bekommt hier genau das – und mehr Blaulicht, als einem lieb ist.