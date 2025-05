The Precinct – Entwickler kündigen große Verbesserungen an

Averno City ist ein Pulverfass – und The Precinct hat es entzündet. Seit dem Start des Polizei-Abenteuers in dieser Woche schlagen sich die Spieler mit chaotischer Kriminalität, störrischer KI und Bugs herum, als wäre es der erste Tag im Revier. Doch Rettung naht. Entwickler Fallen Tree Games hat nun erstmals konkrete Details zu geplanten Updates veröffentlicht – und die hören sich nach mehr als nur kosmetischem Pflaster an.

In einem offenen Statement auf Steam zeigt sich das Studio zunächst dankbar. Über 1.000 Bewertungen haben sich seit Release angesammelt, viele davon kritisch, aber konstruktiv. Fallen Tree Games nimmt’s sportlich: „Wir prüfen jedes Feedback – auch wenn wir nicht auf alles antworten können.“ Ein Versprechen, das nach Wiedergutmachung klingt.

Chaos auf Streife – wie The Precinct auf Spieler-Feedback reagiert

Im Fokus stehen fünf Problemzonen: allgemeine Bugs, Komfortfunktionen, das eskalierende Kriminalitätsniveau, das Verhalten der KI sowie Escort-Missionen, die aktuell eher nach Kamikaze-Einsatz aussehen. Allein bei der Kriminalitätsrate sprechen die Entwickler Klartext: Die virtuelle Stadt Averno sei gefährlicher als ein Tarantino-Drehbuch – und das soll sich ändern. Künftig soll weniger „alles auf einmal“ passieren. Spieler sollen nicht mehr bei der Jagd nach einem Taschendieb plötzlich in einer Schießerei mit fünf Gangs und einem flüchtigen LKW landen.

Auch die KI bekommt Nachhilfe – und das ist dringend nötig. Gegner reagieren derzeit eher wie hirnlose Kugelschwämme oder laufen direkt vor die Dienstwaffe. Bald soll das Verhalten glaubwürdiger und die Balance besser sein. In Sachen Komfort denkt man über neue Funktionen nach, die das Spielerlebnis zugänglicher machen – wobei offen bleibt, was genau darunter fällt. Schnellreise? Mehr Speicherpunkte? Eine funktionierende Minimap?

Das plant Fallen Tree Games

Noch bleibt vieles vage, aber der Wille zur Verbesserung ist spürbar. Kurzfristig sollen die gröbsten Probleme gefixt werden. Mittel- bis langfristig setzt Fallen Tree Games auf die Community: Spieler sollen aktiv Vorschläge für neue Inhalte und Features machen. Eine Roadmap fehlt bislang, doch immerhin: Die Sirenen heulen nicht mehr nur, sie kündigen echte Reformen an.

Schade ist lediglich, dass man trotz dieser teils gravierenden Probleme, die durchaus bekannt waren, auf den Release gepocht und das Spiel in diesem Zustand veröffentlicht hat. Als „Retour“ gab es ein mittelmäßiges Review-Ergebnis, das vermeidbar gewesen wäre.