The Precinct: Frisches Update bringt Abschleppdienst, Undercover-Fahrzeuge und mehr

In der Welt von The Precinct ist Chaos an jeder Ecke programmiert, von halsbrecherischen Verfolgungsjagden bis hin zu wilden Schießereien. Mit dem neuesten Update gehen die Entwickler von Fallen Tree Games jedoch einen Schritt zurück und geben Spielern Werkzeuge in die Hand, die für ein ganz anderes Tempo sorgen. Im Zentrum steht ein neues Feature: der Abschleppdienst.

Ab sofort lassen sich liegengebliebene oder beschlagnahmte Fahrzeuge per Tow Truck aus dem Verkehr ziehen. Wohin das Auto kommt, entscheiden die Spieler selbst, ob ins städtische Impound-Lager, zum Schrottplatz oder in die forensische Abteilung, wenn eine Straftat dahintersteckt. Das bringt nicht nur mehr Kontrolle über die chaotischen Straßen, sondern eröffnet auch eine neue Art von spielerischer Routine.

Tow Detail, Undercover-Einsätze und mehr Vielfalt im Alltag

Neben der klassischen Verbrecherjagd gibt es nun die sogenannte Tow Detail-Schicht, bei der Abschleppaufträge quer durch die Stadt verteilt werden. Das klingt erstmal nach Nebensache, ist aber genau das richtige, wenn man zwischen den intensiven Missionen mal Luft holen möchte.

Neu dabei sind auch Undercover-Fahrzeuge samt passenden Outfits. Auf diese Weise lassen sich Einsätze verdeckter Ermittler realistisch umsetzen, inklusive dezent platzierter Blaulichter im Armaturenbrett oder Kühlergrill. Diese Option war ein häufiger Wunsch der Community und dürfte Fans freuen, die Wert auf Immersion legen.

Dazu gesellen sich neue Outfits wie Warnwesten oder Overalls für die Tow-Rolle sowie ein schicker Zivil-Look für Protagonistin Kelly. Und damit das Update auch akustisch Eindruck hinterlässt, liefert Komponist Gavin Harrison den Track „Wrecker Blues“, der sofort ins digitale Soundtrack-Archiv wandert.

Mehr als nur Kosmetik

Auch im Bereich Fahrzeuganpassung gibt es frische Optionen. Spieler können neue Lightbar-Varianten testen und mit den bekannten Lackierungen kombinieren. Zusammen mit dem neuen Schrottplatz samt Magnetkran und Fahrzeugpresse entsteht so ein deutlich erweitertes Sandbox-Setting, das kleine wie große Geschichten ermöglicht.

Aus meiner Sicht zeigt dieses Update gut, wie stark The Precinct (unser Review) von Community-Feedback geprägt ist. Statt nur kosmetische Extras zu liefern, setzt man auf Features, die sowohl spielerische Abwechslung bringen als auch die Rollenspielmöglichkeiten vertiefen. Gerade die Mischung aus Action und alltäglichen Polizeiroutinen macht den besonderen Reiz des Spiels aus.

Die Frage bleibt: Wird The Precinct langfristig genug solcher Updates bekommen, um seine Nische als Neon-Noir-Sandbox zu festigen?