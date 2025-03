The Precinct: Neon-Noir-Polizeidrama im GTA-Style hat einen Termin

Kwalee und Studio Fallen Tree Games können endlich den Veröffentlichungstermin für ihr neuestes Spiel „The Precinct“ bekannt geben. Das Neon-Noir-Action-Sandbox-Polizeispiel erscheint am 13. Mai 2025 für PC via Steam und Epic Games Store sowie für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Ein Streifzug durch das neonbeleuchtete Averno

In „The Precinct“ schüpfen die Spieler in die Rolle des jungen Polizisten Nick Cordell Jr., der in den 1980er-Jahren gegen das Chaos in der von Korruption und Bandenkriminalität geplagten Stadt Averno kämpft. Dabei patrouillieren sie durch eine offene Welt voller Verbrechen, die von harmlosen Falschparkern über waghalsige Straßenrennen bis hin zu brutalen Banküberfällen reicht.

Das Gameplay setzt auf eine Mischung aus spannenden Verfolgungsjagden, actionreichen Schießereien und taktischer Polizeiarbeit. Spieler können eigenständig entscheiden, wie sie die Kriminalität in Averno bekämpfen – sei es mit Nachdruck oder eher strategischem Vorgehen. „Wir haben lange an diesem Spiel gearbeitet und freuen uns, es endlich mit der Community teilen zu können“, erklärt Lewis Boadle, Art Director bei Fallen Tree Games.

Die Stadt, die niemals schläft

Averno City wurde mit viel Liebe zum Detail gestaltet und bietet eine immersive Sandbox-Erfahrung. Spieler erleben einen Tag-Nacht-Zyklus mit dynamischem Wetter und können sich in heiße Verfolgungsjagden per Auto oder Hubschrauber stürzen. Die offene Welt reagiert auf die Aktionen des Spielers und sorgt so für ein authentisches Polizeidrama.

Mit „The Precinct“ erwartet Fans von Open-World-Polizeispielen ein spannendes Erlebnis, das taktische Tiefe mit intensiver Action vereint. Ob man als rechtschaffener Gesetzeshüter agiert oder mit harter Hand durchgreift – die Entscheidungen der Spieler formen das Schicksal von Averno City.

Neben der digitalen Version wird „The Precinct“ auch als physische Edition erscheinen. Publisher Microids veröffentlicht eine Standard- und eine limitierte Edition für PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Die Limited Edition enthält zusätzlich ein exklusives Steelbook, den digitalen Original-Soundtrack und eine detaillierte Karte von Averno City.