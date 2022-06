The Quarry – Dieses berühmte Franchise war die Vorlage für die Charaktere

Seit gut einer Woche ist der Horrortitel The Quarry von Supermassive Games erhältlich, der sich jetzt schon zum absoluten Hit unter den Spielern entwickelt. Dass es Supermassive Games geschafft hat, hier so viele Sympathiepunkte einzufahren, liegt mitunter an den Charakteren und dem Cast.

Für diese gab es nämlich bekannte Vorlagen eines ebenfalls großen Franchises, die man für The Quarry ein wenig abgewandelt hat – Scooby-Doo. Die Mischung der doch ziemlich unterschiedlichen Typen des Comics waren laut Game Director Will Byles genau das, was man auch für The Quarry haben wollte.

Hinter Laurie steht zum Beispiel Velma, die um Stereotypen wie einen Nerd oder einen Sportler ergänzt wurden. Hierzu sagte Byles:

„Irgendetwas geht um diese Gruppe von Kindern. Velma ist mein Lieblingscharakter … einer der ersten Charaktere, die man sieht, ist Laura, das war ursprünglich Velma in meinem Kopf. Wir wollten diese Arten von stereotypischen Charakteren haben, eine Art Sportler, Nerd usw. Sie sind in jedem Teenager-Horror, den man jemals gesehen hat. Und das tun wir absichtlich, weil wir möchten, dass sich die Leute damit vertraut fühlen. Dann versuchen wir, das ein bisschen zu ändern.“ IGN

Einen weiteren Einfluss übte die Scream-Serie aus, passenderweise sogar mit einer Hauptbesetzung in The Quarry, bei der David Arquett den Campleiter mimt. Dazu ergänzt man:

„Scream ist so, die erste Art von offensichtlich selbstreferenziellem Film. Es ist, als wüsste es, was es ist. Und es sagt dem Publikum, dass es weiß, was es ist, und es sollte es verstehen. Also verwenden wir diese Art von Wissen, das nicht angeboren ist, aber das ist ein erlerntes Wissen darüber, was man erwarten kann, wenn man eine Menge Dinge tut. Das nutzen wir sehr bewusst.“

Wer also nach einem würdigen Nachfolger von Until Dawn sucht, ist mit The Quarry derzeit absolut richtig. Eindrücke aus dem Spiel gibt es in unserem aktuellen Review.

The Quarry ist ab sofort erhältlich.