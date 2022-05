The Quarry – Overview Trailer & Multiplayer-Part verschoben

Im Zuge der aktuellen Previews zu Supermassive Games‘ The Quarry ist ein neuer Overview-Trailer erschienen. Zudem bestätigt man die Verschiebung des Multiplayer-Part.

Wenn The Quarry jetzt im Juni erscheint, wird man also mit dem Singleplayer vorlieb nehmen müssen, was Supermassive Games damit erklärt, dass man die bestmögliche Qualität abliefern möchte. Daher habe man die schwierige Entscheidung getroffen, den Online-Part auf den 08. Juli zu verschieben.

In diesem können dann bis zu 7 Freunde an der Horror-Erfahrung teilnehmen und und über wichtige Entscheidungen abstimmen, wodurch eine Geschichte entsteht, die von der gesamten Gruppe geprägt wird.

Bis dahin stehen natürlich die lokalen Multiplayer-Modi zur Verfügung, einschließlich dem Movie Mode und dem KoOp-Modus. Hier wählt jeder Spieler einen der Betreuer aus und kann dessen Aktionen kontrollier, mit entsprechenden Konsequenzen für alle.

An update on The Quarry's online multiplayer: pic.twitter.com/Bipo0yxp2g — Supermassive Games (@SuperMGames) May 26, 2022

The Quarry Overview Trailer

Ein neuer Overview Trailer stellt The Quarry heute auch noch einmal genauer vor, in dem Game Director Will Byles die verschiedenen Aspekte erläutert.

In The Quarry schlüpft man in die Rollen von neun Camp-Betreuern und verspricht eine spannende Filmgeschichte, in der jede Entscheidung wieder eine einzigartige Geschichte aus einem verworrenen Netz von Möglichkeiten spinnt. Jeder Charakter kann der Star der Show sein – oder sterben, bevor die Nacht vorüber ist.

Entscheidungen können dazu kleinste Nuancen sein: Traut man sich zu überprüfen, was sich hinter einer Falltür befindet? Wird man die Schreie untersuchen, die aus dem Wald widerhallen? Wirst man seine Freunde retten oder verzweifelt um sein Leben rennen? Jede Entscheidung, ob groß oder klein, formt eure Geschichte und bestimmt, wer lebt, um die Geschichte zu erzählen.

Auch technisch hat sich The Quarry weiterentwickelt, das auf hochmoderne Gesichtserfassung und filmische Beleuchtungstechniken setzt, kombiniert mit erstklassigen Darbietungen eines ikonischen Ensembles aus Hollywood-Talenten. Dazu gehören David Arquette (Scream), Ariel Winter (Modern Family) oder Ethan Suplee (American History X).

In den aktuellen Previews wird The Quarry bereits als eines der besten Spiele bezeichnet, die Supermassive Games jemals gemacht hat.

The Quarry erscheint am 10. Juni 2022.