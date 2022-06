The Quarry zeigt sich im Launch Trailer, erste Reviews online

Wenige Stunden vor dem Release von The Quarry zeigen 2K Games und Supermassive Games den offiziellen Launch Trailer zu ihrer neuen Horror-Erfahrung. Zeitgleich gehen auch immer mehr Reviews online.

The Quarry spiegelt den Albtraum des amerikanischen Sommer Camps ab. Als Spieler verschlägt es einen in die abgelegenen Wäldern des Upstate New York, wo die Teen-Betreuer von Hackett’s Quarry das Camp noch eine Nacht für sich haben.

Niemand außer euch ist noch da: keine Kinder, keine Erwachsenen, keine Regeln. Die ideale Gelegenheit, um die Freiheit zu genießen und zu tun und zu lassen was man möchte. Ganz nach der Formel von Supermassive Games nutzt auch The Quarry das Schicksal der neun Camp-Betreuer, um Entscheidungen und Taten auf den weiteren Verlauf auszuüben, während sich die Partypläne in eine unvorhersehbare Nacht des Grauens verwandeln. An jeder Weggabel geht es um Leben und Tod und jede eurer Entscheidungen bestimmt, wie sich die Geschichte entwickelt.

David Arquette in The Quarry

Dazu hat man sich erneut eine Starbesetzung an Bord geholt, darunter David Arquette (Scream), Ariel Winter (Modern Family) oder Lin Shaye (Insidious), um nur einige zu nennen. Arquette übernimmt darin die Rolle von Chris, der freundliche Besitzer, Betreiber und die gute Seele von Hackett’s Quarry Sommer Camp, der dafür sorgt, dass alle Camper ihre Handys abgeben und die Wunder der Natur genießen.

Wie gewohnt lässt sich The Quarry im Movie Mode spielen, in dem man einige Parameter festlegt und das Spiel wie einen Film genießen kann. Ebenfalls dabei sind wieder diverse Multiplayer-Modi, die im Juli als Update nachgereicht werden.

Erste PC-Reviews online

Die ersten internationalen Reviews zu The Quarry sprechen indes vom Besten, was Supermassive Games seit Until Dawn abgeliefert hat. Allerdings sind hier bislang nur PC-Wertungen verfügbar, da 2K Games die Konsolen-Reviews erst mit dem morgigen Release herausgibt. Insofern folgen unsere Eindrücke auch erst in den kommenden Tagen.

Auf dem PC hingegen fährt The Quarry derzeit einen Metascore von 80 ein, von dem sich die überwiegende Mehrheit begeistert zeigt.

„The Quarry ist eine charmante und überraschend intime Horrorgeschichte, die echte Einsätze schafft und erfolgreich mit der Idee der Plot-Rüstung aufräumt. Obwohl es einige nervige oder sogar frustrierende Macken hat, ist es ein würdiger Nachfolger eines Spiels wie Until Dawn und hebt Supermassive Games als Meister ihres Fachs hervor.“ Comicbook

Hoffentlich dann auch auf PS5 & Co., wenn The Quarry am Freitag offiziell erscheint. Erfahrungen zeigen, dass diese Taktik auf mögliche Probleme mit den Konsolen-Fassungen hinweist, die noch nicht behoben sind. Einige Reviews deuten diese zumindest auf dem PC schon an.