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The Relic: First Guardian – Neuer Trailer zeigt brutale Boss-Fights

Das Action-RPG The Relic: First Guardian erscheint am 31. Juli für PC und PS5. Das neue Gameplay-Video zeigt die brutalen Bosse aus Arsilthus im Detail.

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Lukas Neumann
Lukas Author 2026
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Das Action-RPG „The Relic: First Guardian“ von Project Cloud Games und Perp Games erscheint am 31. Juli 2026 für PC und PlayStation 5.

80 korrumpierte Bosse, die sogenannten Brutals, versperren im zerstörten Reich Arsilthus den Weg. Das neue Gameplay-Video zeigt diese unbarmherzigen Gegner im Detail. Wer hier überleben will, braucht fehlerfreie Reaktionen.

Die Kämpfe basieren auf koreanischen Volkssagen und verlangen taktische Tiefe. Jede Boss-Begegnung erfordert eine exakte Anpassung des eigenen Kampfstils. Das Video demonstriert die unterschiedlichen Angriffsmuster der Kreaturen. Bloßes Button-Mashing führt direkt in den Bildschirmtod. Genau das zeigt der Trailer unmissverständlich.

Der Halboffene-Welt-Titel setzt auf legendäre Waffen und Rüstungssets mit passiven Effekten statt klassischer Level-Ups. Jedes Ausrüstungsteil verändert die Skills massiv.

Vorbesteller der PS5-Version erhalten via Digital-Pre-order Zugriff auf ein exklusives Bonus-Paket inklusive Zusatz-Dungeon.

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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die Branche zu bieten.
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