The Relic: First Guardian schnappt sich den GTA 6 Release im Mai 2026

The Relic: First Guardian startet am 26. Mai 2026 auf PS5. Project Cloud Games liefert ein emotionales Dark Action-RPG voller einzigartiger Geschichten und Kämpfe.

The Relic First Guardian Release

Eigentlich hätten Fans am 26. Mai 2026 den Release von GTA 6 erwartet. Stattdessen übernimmt The Relic: First Guardian die Schlagzeilen. Das neue Dark Action-RPG von Project Cloud Games erscheint an diesem Tag exklusiv für die PS5 und bringt frischen Wind in die Welt der düsteren Rollenspiele.

Inhalt

Ein RPG wie ein altes Märchen

The Relic: First Guardian ist kein typisches Action-RPG, das auf Level und Zahlen basiert. Ihr spielt keinen legendären Helden, sondern den Hüter verlorener Geschichten. Jede Waffe, jede Rüstung, jeder Fund im Spiel trägt die Geschichte einer Person, die einst hier lebte. Das macht die Welt greifbar, emotional und einzigartig.

Project Cloud Games setzt auf eine Atmosphäre wie ein altes Märchen, das Großväter ihren Enkeln erzählen: leise, nachdenklich, aber tiefgründig. Ein halb verbrannter Brief auf dem Boden oder ein kleines sich drehendes Windrad erzählen von Leben, die längst vergangen sind. Spieler sammeln Erinnerungen, setzen Geschichten zusammen und lassen sie wieder lebendig werden.

Freiheit im Kampf – Emotion statt Stamina

Das Kampfsystem von The Relic: First Guardian geht einen ungewöhnlichen Weg: Angriffe kosten keine Ausdauer. Stamina wird nur für Ausweichmanöver oder defensive Aktionen benötigt. Dadurch bleibt der Kampffluss dynamisch und erlaubt individuelle Spielstile.

Spieler wählen zu Beginn aus fünf Waffenarten, jede mit eigenem emotionalen Fokus und 12 Skill-Trees. So entsteht ein Kampfsystem, das sich von allen bisherigen RPGs abhebt. Kombiniert mit den einzigartigen Relics, die passive Effekte übertragen, wächst der Spieler nicht über Level, sondern über Erfahrungen und Erinnerungen.

Bosse als erzählte Tragödien

Mehr als 70 Bosse erwarten euch, keine generischen Hindernisse, sondern abgeschlossene Folktales. Ein Vater, der zur Bestie wurde, eine verfluchte Wut oder eine verlorene Seele: Jede Begegnung erzählt eine Geschichte, die nur durch den Spieler abgeschlossen wird.

Am Ende seid ihr nicht der klassische Held. Ihr seid der First Guardian, der vergessene Stimmen sammelt, Geschichten zusammenfügt und sie zurück in die Welt trägt. The Relic: First Guardian verspricht damit nicht nur ein technisches, sondern vor allem ein emotionales RPG-Erlebnis.

