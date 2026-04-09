The Relic: First Guardian verschiebt sich auf den Sommer

Der Release von „The Relic: First Guardian“ wird vom ursprünglichen Termin am 26. Mai auf „späteren Sommer 2026“ verschoben, um die Qualität des ambitionierten Dark-Fantasy-RPGs sicherzustellen. Publisher Perp Games begründet diesen Schritt mit dem hohen Anspruch an das Erstlingswerk des Entwicklers Project Cloud Games.

Für ein Debüt-Studio wie Project Cloud Games hängt extrem viel am ersten Eindruck. CEO Rob Edwards betonte in seinem Statement, dass jahrelange Arbeit in dem Titel steckt und man die Zeit nutzen wolle, um die Details der Welt auszuarbeiten und den „High Standards“ der Community gerecht zu werden.

Das ist ein klassischer Move, der in der aktuellen Release-Landschaft fast schon zur Normalität gehört. Lieber drei Monate später ein stabiles Spiel als ein technisches Desaster zum Start – besonders bei einem Genre wie dem Soulslike, das von präzisen Hitboxen und Timing lebt.

Anspruchsvolles Kampfsystem ohne Grind

Interessant bleibt „The Relic: First Guardian“ vor allem durch seinen Ansatz beim Spieldesign:

Fokus auf Rhythmus: Das Nahkampfsystem soll sich von klassischem Level-Grinding lösen und stattdessen den Skill des Spielers in den Vordergrund stellen.

Das Nahkampfsystem soll sich von klassischem Level-Grinding lösen und stattdessen den Skill des Spielers in den Vordergrund stellen. Masse an Herausforderungen: Über 70 Bosse in einer semi-offenen Welt, die von asiatischer Folklore inspiriert ist, sind eine Ansage, die erst einmal spielerisch gefüllt werden muss.

Über 70 Bosse in einer semi-offenen Welt, die von asiatischer Folklore inspiriert ist, sind eine Ansage, die erst einmal spielerisch gefüllt werden muss. Narrative Struktur: Statt kryptischer Lore-Fragmente scheint das Wiederherstellen von Erinnerungen zentraler Bestandteil der Story-Progression zu sein.

Dass das Spiel für PS5, Xbox Series, PC und explizit für Nintendo Switch 2 erscheint, macht die Optimierung umso wichtiger. Gerade die Performance auf unterschiedlichen Hardware-Generationen ist oft der Knackpunkt, an dem solche Indie-Ambitionen scheitern können.

Die Verschiebung ist kein schlechtes Zeichen, sondern notwendige Schadensbegrenzung vor dem Launch. Die Features klingen auf dem Papier stark, aber 70 Bosse müssen sich auch mechanisch unterscheiden, um nicht in Repetition zu verfallen. Die zusätzliche Zeit bis zum Sommer könnte genau den Unterschied zwischen einem „netten Indie-Soulslike“ und einem echten Geheimtipp ausmachen.

Reicht euch die Verschiebung um ein paar Monate, oder macht euch die hohe Anzahl von 70 Bossen eher skeptisch, was das Balancing angeht?