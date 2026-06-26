The Relic: First Guardian zeigt emotionale Story-Quests

Das Action-RPG „The Relic: First Guardian“ setzt im neuen Gameplay-Showcase voll auf melancholisches Storytelling abseits klassischer Heldengeschichten. Entwickler Project Cloud Games zeigt eine Spielwelt, in der wir keine strahlenden Retter mimen, sondern den Spuren gewöhnlicher Menschen folgen.

Klingt düster, hat aber extrem viel Potenzial.

Sag mir, wo die Holzfäller sind

Project Cloud Games interessiert sich nicht für die üblichen Fantasy-Tropos. Anstatt epische Kriege nachzuspielen, stolpern wir in der Welt von Arsiltus über die verlassenen Schicksale der ehemaligen Bewohner. Das Gameplay verbindet diese Erkundung direkt mit dem Spielfortschritt.

Das gezeigte Gameplay am mysteriösen Teich zeigt, wie das läuft. Inspiriert von traditionellen koreanischen Sagen, verfielen die Dorfbewohner dort der Gier nach einer goldenen Axt. Sie warteten, vergeudeten ihre Tage und ließen am Ende ihr Leben an diesem Ort.

Wer das Event abschließt, bekommt einen sogenannten Siegelstein. Dieser Stein schaltet wiederum den Zugang zu einem komplett neuen Dungeon frei. Ein cleverer Kreislauf. Erkundung füttert die Story, die Story öffnet das Gameplay. Unterwegs sammeln wir zudem sogenannte Relikt-Energie. Das ist die zentrale Ressource für eure Charakterentwicklung. Ohne Fleiß kein Preis.

Väter, Riesen und rostige Hämmer

Die zweite gezeigte Story schlägt voll auf die emotionale Schiene. Es geht um einen Schmied, der für seinen Sohn eine Rüstung fertigt und dabei körperlich zerbricht. Das Video inszeniert das als metaphorische Wachablösung, bei der der Sohn am Ende den Hammer übernimmt.

Hier wird es spielerisch greifbar. Am Ende solcher oft traurigen Questreihen warten neue Ausrüstungsgegenstände und Relikte auf uns. Das motiviert.

Project Cloud Games betont, dass sie mit „The Relic: First Guardian“ kein reines Hack-and-Slay abliefern wollen. Das Ziel ist eine Welt, die durch ihre Ruinen und verlassenen Lagerfeuer eine eigene Geschichte erzählt. Ob das Kampfsystem da mithalten kann, müssen sie aber erst noch beweisen. Das zeigen sie im nächsten Video.

Hype-Check

Das gezeigte Material beweist, dass „The Relic: First Guardian“ eine fantastische Atmosphäre aufbauen kann. Die Verknüpfung von koreanischer Folklore mit handfesten Gameplay-Belohnungen wie Dungeon-Freischaltungen wirkt durchdacht. Die melancholische Stimmung zieht. Wenn die angekündigten Bosse und das Kampfsystem die gleiche Qualität liefern, erwartet uns hier ein echtes Highlight für Story-Liebhaber.

Reizt euch dieser extrem melancholische Story-Ansatz bei einem Action-RPG, oder wollt ihr in solchen Spielen lieber die klassische, heroische Power-Fantasy erleben?