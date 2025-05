The Seven Deadly Sins: Origin bringt Manga-Magie auf PS5 und Steam

Fans des populären Manga und Anime „The Seven Deadly Sins“ dürfen sich auf ein aufregendes Gaming-Erlebnis freuen: Netmarble und Netmarble F&C haben offiziell bestätigt, dass ihr kommendes Open-World-Action-RPG The Seven Deadly Sins: Origin im Jahr 2025 sowohl für PlayStation 5 als auch für PC über Steam verfügbar sein wird. Das Besondere daran: Das Spiel wird als Free-to-Play-Titel angeboten und verspricht eine authentische Umsetzung des geliebten Universums.

Neuer Protagonist und originelle Handlung

Anders als viele Manga-Adaptionen wagt The Seven Deadly Sins: Origin den mutigen Schritt, eine völlig neue Geschichte zu erzählen. Im Mittelpunkt steht Prinz Tristan vom Königreich der Löwen, der sich auf eine epische Mission begibt, um die Ordnung in Britannia wiederherzustellen. Das Königreich wurde durch eine geheimnisvolle Kollision von Zeit und Raum ins Chaos gestürzt, was dem Spiel eine faszinierende Multiversum-Dimension verleiht.

Diese narrative Herangehensweise ermöglicht es sowohl langjährigen Fans als auch Neueinsteigern, frische Erfahrungen im vertrauten Universum zu sammeln. Die Entwickler versprechen dabei, dass bekannte Charaktere aus der gesamten Serie als Begleiter zur Verfügung stehen werden, während gleichzeitig völlig neue Helden eingeführt werden, die exklusiv in diesem Spiel ihr Debüt feiern.

Immersive Open-World trifft auf strategisches Teambuilding

Das Herzstück von The Seven Deadly Sins: Origin bildet die liebevoll gestaltete offene Welt Britanniens, die originalgetreu dem Anime-Vorbild nachempfunden wurde. Spieler können eine dynamische Landschaft erkunden, die von atemberaubenden Panoramen bis hin zu gefährlichen Monstern alles bereithält. Versteckte Dungeons und seltene Schätze warten darauf, entdeckt zu werden.

Das Teambuilding-System verspricht strategische Tiefe: Aus einer vielfältigen Heldenliste können Spieler ihr ideales Team zusammenstellen, wobei jeder Charakter über einzigartige Fähigkeiten verfügt. Diese Mechanik soll sowohl taktische Kämpfe als auch kooperative Erkundungstouren ermöglichen.

Besonders charmant wirkt das Versprechen ruhiger Momente abseits des Kampfgeschehens. Ob beim entspannten Angeln, beim Kochen gemeinsamer Mahlzeiten oder bei der gemütlichen Erkundung unbekannter Gebiete mit Freunden – das Spiel möchte eine ausgewogene Balance zwischen Action und Entspannung bieten.

Ein exklusiver Trailer wird beim Summer Game Fest 2025 Showcase am 6. Juni Premiere feiern und weitere Einblicke in das vielversprechende Projekt gewähren. Mit dem weltweiten Erfolg des Manga, der sich über 55 Millionen Mal verkauft hat, stehen die Zeichen für „The Seven Deadly Sins: Origin“ ausgesprochen gut.