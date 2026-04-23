The Shore: Enhanced Edition bringt kosmischen Horror am 30. April auf die PS5

Dragonis Games veröffentlicht die technisch überarbeitete Fassung ihres Lovecraft-Adventures „The Shore“ Ende April für PlayStation 5, während Xbox-Spieler sich noch bis Ende des Jahres gedulden müssen. Die „Enhanced Edition“ verspricht die definitive Version des atmosphärischen Horror-Trips zu werden, der vor fünf Jahren auf dem PC für Aufsehen sorgte.

„The Shore: Enhanced Edition“ erscheint am 30. April 2026 für die PlayStation 5 und bringt die beklemmende Atmosphäre des Originals erstmals auf die aktuelle Konsolengeneration. Dass Entwickler Ares Dragonis diesen Schritt geht, ist die direkte Antwort auf jahrelange Community-Anfragen. Während PS5-Besitzer in wenigen Tagen loslegen können, wurde die Version für Xbox Series X|S lediglich grob auf den weiteren Verlauf des Jahres 2026 datiert.

Zwischen Wahnsinn und Monumentalität

In „The Shore“ schlüpft ihr in die Rolle von Andrew, der auf einer entlegenen Insel nach seiner Tochter sucht. Wer das Original kennt, weiß: Das Spiel lebt nicht von komplexen Mechaniken, sondern von seiner visuellen Gewalt. Dragonis Games versteht es meisterhaft, die „kosmische Gleichgültigkeit“ Lovecrafts einzufangen. Wenn gigantische, unbegreifliche Wesen am Horizont aufragen, fühlt man sich als Spieler genauso klein, wie es die Vorlage vorsieht.

Die Enhanced Edition soll diesen Effekt durch die Hardware-Power der PS5 noch verstärken. Wir erwarten hier vor allem Optimierungen bei der Beleuchtung und stabilere Bildraten – Punkte, die beim ursprünglichen PC-Release 2021 hier und da noch für Kritik sorgten. Das Gameplay bleibt eine Mischung aus Erkundung, einfachen Umgebungsrätseln und dem Einsatz mysteriöser Artefakte.

Der Erfolg auf den Konsolen wird davon abhängen, wie gut das Team das immersive Sounddesign und die dichte Atmosphäre auf das Gamepad überträgt. Lovecraft-Horror funktioniert über das Gefühl der Ausgeliefertheit. In der Ego-Perspektive durch zerfallende Ruinen zu schleichen, während im Hintergrund das Meer peitscht und unmenschliche Laute ertönen, ist die Kernkompetenz des Titels.

Ein Fest für Atmosphäre-Fans

Die Einbindung von „Artifacts of the Old Gods“ als Gameplay-Element gibt dem Ganzen eine mechanische Tiefe, die über einen reinen Walking-Simulator hinausgeht. Dennoch liegt der Fokus klar auf dem Storytelling und der audiovisuellen Erfahrung.

„The Shore“ ist kein Spiel für Adrenalin-Junkies oder Shooter-Fans. Es ist ein atmosphärisches Schwergewicht für alle, die sich gerne in einer Welt verlieren, die sich absolut feindselig und fremdartig anfühlt. Die Enhanced Edition scheint genau das Polishing zu liefern, das dem Indie-Titel zum vollen Glanz noch gefehlt hat. Wer auf kosmischen Horror steht, kommt an diesem Release kaum vorbei.

Frage an euch: Reicht euch eine dichte Atmosphäre und ein starkes Creature-Design aus, um über simplere Rätsel-Mechaniken hinwegzusehen?