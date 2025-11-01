The Simpsons treffen Fortnite: Springfield wird zum neuen Schlachtfeld der Battle-Royale-Welt

Nach Wochen voller Gerüchte ist es offiziell: The Simpsons sind in Fortnite gelandet. Seit heute können Spieler in einer neuen, zeitlich begrenzten Saison die gelbe Kultfamilie in Epics Battle Royale erleben, inklusive einer kompletten Springfield-Map, eigenem Battle Pass und einer überraschend liebevollen Portion Fanservice.

Eine Stadt voller Easter Eggs

Die neue Insel basiert auf bekannten Orten aus der Serie: vom Simpsons-Haus über Moe’s Tavern und den Kwik-E-Mart bis hin zum Atomkraftwerk und Burns Manor. Epic Games spricht von einem „back to basics Battle Royale“, das auf bis zu 80 Spieler ausgelegt ist. Damit kehrt man offenbar etwas vom zunehmend überladenen Fortnite-Chaos zurück, diesmal mit Duff-Bier und Donuts.

Der zugehörige Springfield Battle Pass bringt Premium-Skins wie Homer, Marge, Ned Flanders, Blinky Fishstick und eine „Springfielder Peely“-Variante. Wöchentlich sollen neue Inhalte und Simpsons-bezogene Aufgaben folgen, ein Konzept, das Fans regelmäßiger Updates von Fortnite OG kennen.

Crossmedia auf Simpsons-Art

Zur Start erscheinen vier exklusive Simpsons-Kurzfilme, produziert von Grace Films und Epic Games, auf Disney+ sowie in den Fortnite-Kanälen. Veröffentlicht werden sie am 1., 10., 17. und 24. November. Wer seine Epic- mit seiner Disney+-ID verknüpft, bekommt zudem das UFO von Kang und Kodos als Gleiter, ein Marketing-Move, der wohl sogar Mr. Burns gefallen würde.

Auch Lego Fortnite bleibt nicht außen vor. In der BrickLife-Version konkurriert Krusty Burger mit dem ikonischen Durrr Burger, eine Kooperation, die zeigt, wie weit Epics Universum inzwischen gewachsen ist.

Kleine Helfer und Crossovers

Mit dem Springfield-Event führt Epic außerdem ein neues Feature ein: „Sidekicks“ – tierische Begleiter, die Spieler in verschiedenen Modi unterstützen. Der erste davon ist „Peels“, ein Bananenhund, der bereits im Battle Pass enthalten ist. Weitere Begleiter wie Bonesy, Spike und Lil’ Raptor sollen am 7. November im Item-Shop folgen.

Selbst Rocket League bleibt nicht verschont. Dort warten thematische Herausforderungen, die Homer’s Car, den Blinky-Topper oder ein „Homer’s Hedges“-Banner freischalten.

Mit The Simpsons hat Fortnite erneut eine Marke gewonnen, die praktisch jeder kennt – und das über Generationen hinweg. Nach Marvel, Star Wars und Dragon Ball ist das gelbe Springfield-Universum ein weiterer Beweis dafür, dass Fortnite längst mehr Popkultur-Museum als Shooter ist. Ob diese Strategie langfristig Spieler bindet oder nur kurzfristige Nostalgie triggert, bleibt abzuwarten. Aber: Wenn Homer Simpson jetzt Victory Crowns sammelt, ist wirklich nichts mehr unmöglich.