The Sims 4 Remaster: Kommt die Neuauflage endlich?

In den letzten Tagen brodelt die Sims-Community und Gerüchte über ein mögliches The Sims 4 Remaster machen die Runde. Laut mehreren Insiderquellen soll EA gemeinsam mit Maxis an einer überarbeiteten Version des aktuellen Basisspiels arbeiten, die auf der Project Rene-Plattform aufsetzt, der Technologie, die auch für Multiplayer-Erfahrungen in kommenden Sims-Projekten getestet wird.

Open Neighborhoods und neue Gameplay-Features?

Es heißt, dass sogenannte Open Neighborhoods endlich ihren Weg ins Spiel finden könnten. Simmer hätten dann die Freiheit, sich frei zwischen einzelnen Grundstücken zu bewegen, eine Funktion, die Fans seit der Veröffentlichung 2014 immer wieder gefordert haben.

Außerdem sollen Kerninhalte wie Seasons aus der Expansion Seasons und Memories / Milestones aus Growing Together direkt im Basisspiel integriert werden. Das würde bedeuten, dass neue Spieler sofort Zugriff auf zentrale Features hätten, ohne auf kostenpflichtige Erweiterungen angewiesen zu sein.

Technische Modernisierung durch Project Rene

Insider (via SimsCommunity) berichten zudem, dass das Remaster die über zehn Jahre alte Spiel-Engine hinter sich lassen könnte. Beleuchtung, Grafik und Animationen sollen überarbeitet werden, um ein flüssigeres Spielerlebnis zu liefern. Gleichzeitig könnte Project Rene die Basis für größere Simulationen außerhalb des Haushalts schaffen, etwa komplexere Nachbarschaften oder mehr Sims auf einem Grundstück. Ob das allerdings bereits fest geplant ist oder nur erste Testideen sind, bleibt unklar.

Ein The Sims 4 Remaster würde EA ermöglichen, die Kernmechanik des Spiels zu modernisieren, ohne ein völlig neues Spiel entwickeln zu müssen. Nach dem Abschluss der Erweiterung Adventure Awaits und den großen Bugfix-Updates der letzten Monate könnte dies die ideale Gelegenheit sein, die Engine zu erneuern und die Community erneut zu begeistern.

Ob diese Gerüchte Realität werden, ist derzeit noch offen. Für Fans der Serie könnte eine technisch überarbeitete Basisversion aber viele bekannte Probleme lösen und gleichzeitig die Grundlage für künftige Erweiterungen legen. Die Frage ist, ob EA diesen großen Schritt tatsächlich wagen wird und The Sims 4 neu definiert, oder bleibt es beim Wunschdenken der Community?