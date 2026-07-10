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The Sinking City 2: Arkham-Horror im Gameplay-Trailer

The Sinking City 2 zeigt im Provisions Of Sanity Trailer den nackten Horror im überfluteten Arkham. Frogwares liefert Lovecraft-Atmosphäre für PS5 und PC.

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Lukas Neumann
Lukas Author 2026
ByLukas Neumann
Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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The Sinking City 2 versetzt Spieler im neuesten Provisions Of Sanity Trailer in das überflutete Arkham der 1920er-Jahre.

Das Video demonstriert die düstere Lovecraft-Atmosphäre und zeigt die Bedrohung durch die sogenannten Slither-Kreaturen. Hauptcharakter Calvin Rafferty sucht in den überfluteten Straßen nach Rettung für seine im Koma liegende Lebensgefährtin Faye. Seine okkulten Experimente scheiterten kapital. Die bewegten Bilder des Trailers enthüllen das veränderte Kampfsystem und die Erkundung per Boot.

The Sinking City 2 erscheint am 18. August 2026.

Gta Pre Order Release
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die Branche zu bieten.
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