The Sinking City 2: Arkham-Horror im Gameplay-Trailer

The Sinking City 2 versetzt Spieler im neuesten Provisions Of Sanity Trailer in das überflutete Arkham der 1920er-Jahre.

Das Video demonstriert die düstere Lovecraft-Atmosphäre und zeigt die Bedrohung durch die sogenannten Slither-Kreaturen. Hauptcharakter Calvin Rafferty sucht in den überfluteten Straßen nach Rettung für seine im Koma liegende Lebensgefährtin Faye. Seine okkulten Experimente scheiterten kapital. Die bewegten Bilder des Trailers enthüllen das veränderte Kampfsystem und die Erkundung per Boot.

The Sinking City 2 erscheint am 18. August 2026.