The Sinking City 2: Erster Gameplay-Teaser startet mit Kickstarter-Kampagne

Das Survival-Horror-Spiel entführt uns in das Arkham der 1920er Jahre, wo eine übernatürliche Flut die Stadt in einen Albtraum verwandelt hat. Nur die Verrücktesten sind geblieben, während gruselige Kreaturen und Verfall die Straßen beherrschen. Der Teaser gibt einen ersten Eindruck von den Kämpfen, der Sprint-Erkundung und den optionalen Untersuchungen, die das Spiel prägen werden.

