The Sinking City 2: Extended Survival-Gameplay aus Arkham

„The Sinking City 2“ verlagert die Lovecraft-Spannung in das überflutete Arkham der 1920er-Jahre und setzt voll auf kompromisslosen Third-Person-Survival-Horror.

Entwickler Frogwares streicht im jüngsten Extended-Gameplay den Fokus auf Detektivarbeit weitgehend zusammen und stellt knallharte Ressourcenknappheit sowie physische Bedrohungen in den Vordergrund. Munition ist Mangelware. Das Management des Inventars entscheidet direkt über Leben und Tod. Freigeschaltete Abkürzungen bieten nur kurze Atempausen in einer persistenten, düsteren Welt.

Das Gameplay-Video zeigt das Zusammenspiel aus räumlichen Rätseln, Nahkampf und Schusswaffenfeuer in Bewegung. Ungeschnittene Kampfszenen demonstrieren das Trefferfeedback und das bedrohliche Monsterdesign der Grindmaws. Exakte Bewegungsmuster der Kreaturen und das dynamische Flut-System sind ausschließlich in der Videosequenz sichtbar. Hinsehen lohnt sich.