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The Sinking City 2: Extended Survival-Gameplay aus Arkham

The Sinking City 2 setzt auf knallharten Survival-Horror. Das neue Gameplay-Video von Frogwares zeigt Kampfsystem, Inventar-Knappheit und Erkundung in Arkham.

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Lukas Neumann
Lukas Author 2026
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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„The Sinking City 2“ verlagert die Lovecraft-Spannung in das überflutete Arkham der 1920er-Jahre und setzt voll auf kompromisslosen Third-Person-Survival-Horror.

Entwickler Frogwares streicht im jüngsten Extended-Gameplay den Fokus auf Detektivarbeit weitgehend zusammen und stellt knallharte Ressourcenknappheit sowie physische Bedrohungen in den Vordergrund. Munition ist Mangelware. Das Management des Inventars entscheidet direkt über Leben und Tod. Freigeschaltete Abkürzungen bieten nur kurze Atempausen in einer persistenten, düsteren Welt.

Das Gameplay-Video zeigt das Zusammenspiel aus räumlichen Rätseln, Nahkampf und Schusswaffenfeuer in Bewegung. Ungeschnittene Kampfszenen demonstrieren das Trefferfeedback und das bedrohliche Monsterdesign der Grindmaws. Exakte Bewegungsmuster der Kreaturen und das dynamische Flut-System sind ausschließlich in der Videosequenz sichtbar. Hinsehen lohnt sich.

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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die Branche zu bieten.
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2 Comments
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Thomas Kohn
30. Juli 2026 09:26

Kommt das auch als Disc raus? Oder nur Digital. Bei Gameware.at tat ich nichts sehen! 😕

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Crydog
30. Juli 2026 10:36

Habs mir geholt mal sehen ob es zu gebrauchen ist und nein ich vergleiche es bewusst nicht mit neuen resi teilen aber man sollte schon das Niveau der ps one og trilogy erreichen was viele neue Vertreter nicht mal das hin bekommen haben in dem gerne

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