The Sinking City 2: Frogwares erklärt, warum Discs inzwischen zu teuer und riskant sind

Der Kauf von physischen Spielen scheitert selten am Desinteresse der Community, sondern an den massiven Kosten und Risiken für die Macher. Frogwares-Gründer Wael Amr legt im AMA zu „The Sinking City 2“ offen, warum Retail-Release-Konzepte für unabhängige Studios zum echten Albtraum werden.

Geringe Margen, hohe Vorabkosten und lange Verzögerungen. Das sind die drei Hürden, die das Disc-Geschäft für mittlere Entwickler extrem unattraktiv machen. Beim digitalen Verkauf fällt der gesamte Logistikwasserkopf von der Disc-Pressung über Verpackung bis zur Lagerung komplett weg. Für ein kleineres Team ist der physische Release kein garantierter Zusatzgewinn. Es ist ein hohes Risiko.

Logistik wird zum Albtraum

Besonders hart trifft es limitierte Sammlereditionen. Wer weltweiten Versand, künftige Zölle und schwankende Transportkosten einplanen muss, legt als Studio extrem schnell drauf. Dazu kommt die zeitliche Falle. Eine physische Edition verlangt eine feste Planung viele Monate vor dem eigentlichen Marktstart.

Zu einem Zeitpunkt, an dem schlicht niemand weiß, wie groß das Interesse der Spieler überhaupt sein wird. Wartet das Studio deutliche Kaufsignale ab, ist es für die Produktion längst zu spät. Das finanzielle Risiko bleibt komplett am Entwickler hängen. Frogwares beschreibt deshalb ein regelrechtes Henne-Ei-Problem.

Man versteht die Sorge der Community dennoch vollkommen. Der Erhalt von Spielen und die Unabhängigkeit von digitalen Storefronts stehen außer Frage. Die ökonomische Realität erzwingt dennoch diesen Rückzug. Der schleichende Niedergang von Datenträgern wird nicht nur durch bequeme Digitalkäufe getrieben. Auch die Angebotsseite hat gewaltige Anreize, Retail drastisch herunterzufahren. Eine Disc ist kein einfacher Zusatzkanal. Sie ist ein eigenes, teures Logistikprojekt. Eben nicht ohne.

Druck von allen Seiten

Das Problem verschärft sich durch die aktuelle Marktlage der Plattformbetreiber. Der Druck entsteht nicht nur bei Sony oder Microsoft. Er kommt direkt von den Studios, die ihr Budget sichern müssen. Was für den Entwickler wirtschaftlich vernünftig ist, trifft uns Sammler hart. Ohne Disc verlieren wir die langfristige Kontrolle über unsere Spiele.

Der Rückzug physischer Medien ist kein reines Komfort-Ding der Spieler, sondern knallhartes Kalkül der Macher. Wenn selbst Studios mit Herz für Game Preservation die Notbremse ziehen müssen, wird die Disc bald zum teuren Luxusgut.