The Sinking City 2 im Review-Check: Mit Resident Evil im Gepäck nach Arkham

Ein weltweiter Wertungsschnitt von 79 Punkten auf Metacritic zeichnet ein klares Bild für das ukrainische Studio Frogwares. „The Sinking City 2“ verabschiedet sich größtenteils vom spröden Detective-Open-World-Konzept des Vorgängers und bedient sich stattdessen gnadenlos beim modernen Survival-Horror im Stile der Resident Evil-Remakes.

Der radikale Kurswechsel belohnt sich

Frogwares setzt dieses Mal voll auf bewährte Genremechaniken. Das zahlt sich bei internationalen Testern spürbar aus. DualShockers verbirgt die Begeisterung nicht und nennt das Spiel mit stolzen 90 Punkten ein „absolutes Triumphwerk“, das trotz der enorm schwierigen Entwicklungsbedingungen in der Ukraine eine mitreißende Atmosphäre abliefert.

Der Tenor ist fast überall gleich: Das fokussiertere, straffere Game-Design tut der Lovecraft-Nummer richtig gut. GamesRadar+ vergleicht den Titel direkt mit den Schwergewichten der Branche und verteilt 80 Punkte für die unheimlichen, unerwarteten Schreckmomente. Auch andere Fachmagazine sehen ein extrem solides Fundament, merken aber spürbar an, dass das geringere Budget im Vergleich zu den ganz großen Kalibern an einigen Ecken durchschimmert.

Das verbliebene Kampfsystem bleibt der Haken

Wer nach absoluter Perfektion sucht, wird hier enttäuscht. Die vergebenen 70er-Wertungen von Outlets wie Push Square oder Hey Poor Player zeigen die Kehrseite der Medaille auf. Das Kampfsystem wirkt phasenweise schwammig und hölzern. Zudem geht mit dem starken Fokus auf Action und klassische Rätsel ein Stück weit jene detektivische Eigenständigkeit verloren, die den Erstling damals trotz all seiner Macken so besonders gemacht hat.

Frogwares liefert kein meisterhaftes Ausnahmespiel, aber das bisher beste Werk der Studiogeschichte ab. Ein ehrlicher, atmosphärischer Survival-Horror-Trip. Perfekt für verregnete Abende.

Wertet ihr die Neuausrichtung in Richtung Resident Evil als den richtigen Schritt, oder vermisst ihr die ermittlungslastige Open-World des ersten Teils?