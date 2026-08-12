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The Sinking City 2: Overview zeigt Arkham, Kämpfe und Vertonung

Lukas Author 2026
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Lukas Neumann
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Als "Padawan" von Niklas begleitet Lukas Neumann das PlayStation-Ökosystem bei PlayFront. Er hinterfragt kritisch Grafik-Exzesse und AAA-Budgets, um eine ehrliche Perspektive auf aktuelle Gameplay-Konzepte und die...
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Frogwares zeigt neuen Trailer zu The Sinking City 2. Infos zu Gameplay, Story und Sprechern vor dem Release am 18. August 2026.

The Sinking City 2

Frogwares hat einen ausführlichen Trailer zu „The Sinking City 2“ veröffentlicht, der die düstere Spielwelt und die Mischung aus Survival-Horror und Ermittlungsarbeit genauer vorstellt. Der Release steht am 18. August 2026 für PC, PS5 und Xbox Series X|S an.

Frogwares schickt uns am 18. August zurück in die Lovecraft-Hölle. Der neue Übersichtstrailer nimmt uns mit auf eine geführte Tour durch die überflutete, verfallende Stadt Arkham, in der hinter jeder Ecke Schreckgestalten lauern. Im Zentrum der Geschichte stehen die Charaktere Calvin und Faye. Wir erfahren endlich, warum Calvin stur an einem Ort bleibt, den jeder vernünftige Mensch längst verlassen hat.

Überleben im versunkenen Arkham

Der Fokus verschiebt sich dieses Mal deutlich stärker in Richtung klassisches Survival-Horror-Gameplay. Wir erkunden Arkham, lösen Rätsel und müssen dabei verdammt gut auf unsere Ausrüstung aufpassen. Die gezeigten Kampfszenen machen klar: Munition ist extrem knapp. Ressourcenmanagement entscheidet über Leben und Tod. Wer einfach nur ballert, sieht schnell das Zeitliche. Keine Experimente.

Für die Vertonung hat sich das Studio bekannte Stimmen ins Boot geholt. Andrew Wheildon-Dennis spricht Calvin Rafferty. Ihn kennt man unter anderem aus „Baldur’s Gate 3“ und „Dragon’s Dogma 2“. Gemma Elizabeth Whelan übernimmt die Rolle der intelligenten Faye Bennett. Sie ist vor allem als Yara Greyjoy aus Game of Thrones bekannt, hat aber auch schon in „Elden Ring“ gesprochen. Die Synchro sitzt.

Der Wechsel vom reinen Detektivspiel hin zu handfestem Survival-Horror steht „The Sinking City 2“ extrem gut. Wenn Frogwares das Ressourcenmanagement und die Stimmung der Vorlage richtig ausbalanciert, erwartet uns Mitte August ein echtes Highlight für Lovecraft-Fans.

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Wie gefällt euch die deutlich stärkere Ausrichtung auf echten Survival-Horror und karge Munition im Vergleich zum ersten Teil?

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Thomas Kohn
12. August 2026 16:51

Leider nur Digital, was wieder mal Lächerlich ist.

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Crydog
12. August 2026 18:11

Wird zwar nicht resi das Wasser reichen aber wird solide denke ich

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