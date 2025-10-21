The Sinking City 2 – Schlechte Nachrichten für Fans

Frogwares hat heute offiziell bestätigt, dass The Sinking City 2 nicht mehr 2025 erscheinen wird. Stattdessen peilt das Studio nun das erste Halbjahr 2026 als Veröffentlichungszeitraum an. Für Fans, die auf eine mögliche Überraschungsveröffentlichung gehofft hatten, ist das ein herber Rückschlag, doch die Gründe hinter der Entscheidung sind nachvollziehbar.

Krieg, Drohnen und neue Herausforderungen

In einer bemerkenswert offenen Stellungnahme erklärte Sergiy Oganesyan, Head of Publishing bei Frogwares, dass die anhaltenden Kriegsereignisse in der Ukraine die Entwicklung massiv erschwert hätten. „Man arbeitet den ganzen Tag und verbringt die Nacht damit, Explosionen zu hören, nur um am nächsten Morgen wieder funktionieren zu müssen“, so Oganesyan. Stromausfälle, Drohnenangriffe und allgemeine Unsicherheiten hätten das Team immer wieder gebremst. Angesichts dieser extremen Bedingungen sei es schlicht unmöglich, einen fixen Release-Termin einzuhalten, ohne die Qualität zu gefährden.

Neben den äußeren Umständen bringt auch die inhaltliche Neuausrichtung des Spiels zusätzliche Hürden. The Sinking City 2 markiert für Frogwares den Einstieg in das Survival-Horror-Genre, weg von den klassischen Investigations-Abenteuern, für die das Studio über zwanzig Jahre bekannt ist. Lead Designer Alexander Gresko erklärt: „Survival Horror verlangt ein komplett anderes Designdenken – Spannung, Tempo, Kampfmechaniken. Das hat unsere Entwicklung deutlich verlangsamt.“

Für Spieler bedeutet das, dass Frogwares nicht nur an der Story und den Figuren feilt, sondern auch an ganz neuen Spielmechaniken, die das Horror-Erlebnis intensivieren sollen. Die Verzögerung könnte sich also in einer runderen, konsistenteren Spielerfahrung auszahlen.

Ein Ausblick auf 2026

Ein konkretes Datum gibt es noch nicht, doch das Team versichert, dass die Veröffentlichung im ersten Halbjahr 2026 erfolgen soll. Zudem sollen weitere Gameplay-Einblicke folgen, inklusive privater Beta-Tests mit der Community, deren Feedback direkt in die Entwicklung einfließt.

Für Fans heißt das: Geduld bewahren, aber es lohnt sich. The Sinking City 2 will den Sprung ins Survival-Horror-Genre wagen und nimmt dafür bewusst mehr Zeit, um die Qualität zu sichern. Eine spannende, aber wohlüberlegte Entscheidung.