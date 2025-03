The Sinking City Remastered angekündigt, inkl. kostenlosem Upgrade

Frogwares hat The Sinking City Remastered angekündigt, das als aufgebohrte Version für PlayStation 5, Xbox Series und PC erscheint. Noch besser: Wer das Spiel bereits besitzt, bekommt das Upgrade völlig kostenlos. Ein genaues Release-Datum gibt es zwar noch nicht, aber die ersten Details versprechen ein Lovecraft-Horror-Erlebnis der Extraklasse.

Was ist neu am Remaster?

Die ursprüngliche Version von The Sinking City erschien 2019 und brachte das düstere Lovecraft-Universum mit der Unreal Engine 4 zum Leben. Nun hebt Frogwares das Ganze auf ein neues Level: Die Remastered-Edition wird in der Unreal Engine 5 neu aufgebaut und bietet eine Menge technischer Verbesserungen:

Neu beleuchtete Spielwelt – Durch die Unreal Engine 5 wird die Atmosphäre noch düsterer, realistischer und bedrohlicher.

– Durch die Unreal Engine 5 wird die Atmosphäre noch düsterer, realistischer und bedrohlicher. Detailreichere Schauplätze – Mehr Objekte, mehr Tiefe, mehr Schrecken.

– Mehr Objekte, mehr Tiefe, mehr Schrecken. 4K-Texturen & bessere Reflexionen – Damit die feuchten Gassen Oakmonts noch gruseliger glänzen.

– Damit die feuchten Gassen Oakmonts noch gruseliger glänzen. Neuer Fotomodus – Perfekt, um die albtraumhaften Szenarien in Szene zu setzen.

– Perfekt, um die albtraumhaften Szenarien in Szene zu setzen. DLSS-, FSR- & TSR-Upscaling – Für eine geschmeidigere Performance und gestochen scharfe Bilder.

Frogwares hat bereits einige Screenshots veröffentlicht, die das Spiel in neuem Glanz zeigen. Auch Vergleichsbilder zwischen Original und Remaster lassen erkennen: Hier wurde nicht einfach nur hochskaliert, sondern richtig Hand angelegt. Ein offizielles Gameplay-Video soll bald folgen.

The Sinking City Remastered

Warum sich das Upgrade lohnt

The Sinking City war schon immer mehr als nur ein gewöhnliches Detektivspiel – es war eine verstörende Reise in den Wahnsinn. Mit der technischen Frischzellenkur könnte die düstere Stadt Oakmont noch immersiver wirken und den psychologischen Horror auf ein neues Level heben. Wer also Lust auf eine überarbeitete Lovecraft-Erfahrung hat oder das Original verpasst hat, sollte sich diese Version definitiv vormerken.

Derweil arbeitet das Studio an The Sinking City 2, das für PS5, Xbox Series X|S und PC in Entwicklung ist.