The Sinking City Remastered – Der Horror kehrt zurück, jetzt als Shadow-Drop erschienen

Was lange unterging, taucht nun in neuem Glanz wieder auf: The Sinking City Remastered ist ab sofort und überraschend für die PlayStation 5 erschienen. Und das Beste daran? Besitzer der Originalversion erhalten das Remaster völlig kostenlos. Ein Schritt, den man in einer Zeit, in der Publisher für jeden noch so kleinen DLC zur Kasse bitten, kaum hoch genug bewerten kann.

Neu gebaut in der Unreal Engine 5 – Oakmont wie nie zuvor

Frogwares, die Entwickler hinter dem Lovecraft-inspirierten Detektiv-Horror, haben das Spiel nicht einfach nur hochskaliert – sie haben es von Grund auf neu aufgebaut. Mithilfe der Unreal Engine 5 erstrahlt das düstere Oakmont in 4K-Texturen, mit verbesserten Reflexionen und spürbar mehr Details. An jeder Ecke gibt es neue Objekte und Umgebungsdetails zu entdecken, die das Eintauchen in diese albtraumhafte Welt noch intensiver machen.

Auch spielerisch wurde geschraubt: Ein neuer Fotomodus lädt zum Festhalten der bedrückend schönen Atmosphäre ein, während Gameplay-Anpassungen und neue Barrierefreiheitsfunktionen das Spielerlebnis verbessern. Zwar bleibt The Sinking City ein eher spezieller Titel – mehr Detektivspiel als Action-Kracher –, aber das Remaster verpasst dem Ganzen einen modernen Anstrich, der das Wiederentdecken lohnenswert macht.

Ein Geschenk an die Fans und ein Neuanfang für Frogwares

Noch interessanter ist, was hinter den Kulissen passiert. Publishing Director Sergiy Oganesyan erklärte, man wolle mit dieser Neuauflage nicht nur technische Verbesserungen liefern, sondern ein Zeichen setzen. Nach Jahren voller Rechtsstreitigkeiten mit dem ursprünglichen Publisher sei es ein befreiendes Gefühl, wieder die volle Kontrolle über die Marke zu haben. Das kostenlose Upgrade sei dabei auch ein Dank an die treue Community, die Frogwares während der schwierigen Zeit unterstützt hat.

Dass das Vertrauen gerechtfertigt ist, zeigt der Hype um den Nachfolger: The Sinking City 2 wurde kürzlich für PS5 angekündigt und hat sein Kickstarter-Ziel von 113.000 Dollar in weniger als zwei Stunden pulverisiert. Am Ende standen über 625.000 Dollar auf der Uhr – ein deutliches Signal, dass der Wahnsinn von Oakmont noch lange nicht vorbei ist.

Wer also Lust auf düstere Ermittlungen, kosmischen Horror und eine Stadt hat, die sich langsam selbst verschlingt, sollte dem Remaster definitiv eine zweite Chance geben – oder endlich eintauchen. Jetzt mit mehr Atmosphäre, mehr Tentakeln und mehr Kontrolle für die Entwickler.