Vor wenigen Wochen wurde der Horrortitel The Store is Closed von Entwickler Ziggy angekündigt, der augenscheinlich einer bekannten Möbelhauskette nachempfunden ist. Diese wehren sich nun gegen die Vergleiche.

In The Store is Closed ist man als Spieler in einem riesigen Möbelhausgeschäft gefangen, das stark an das schwedische Unternehmen erinnert. Eine offizielle Lizenz oder Genehmigung gibt es dafür jedoch nicht, obwohl durchaus Verwechslungen gegeben sind.

Auf diese beruft sich der Möbel-Gigant nun, wobei explizit die markanten Großbuchstaben des virtuellen Möbelhauses, die sehr ähnliche Kleidung der Mitarbeiter oder die gewählten Farben in blau und gelb genannt werden. In dem Vorwurf heißt es:

„Ihr Spiel verwendet ein blau-gelbes Schild mit einem skandinavischen Namen auf dem Geschäft, ein blaues, kastenartiges Gebäude, gelbe, vertikal gestreifte Hemden, die mit denen identisch sind, die von IKEA-Mitarbeitern getragen werden, einen grauen Pfad auf dem Boden, Möbel, die wie IKEA-Möbel aussehen, und Produktbeschilderung, die wie eine IKEA-Beschilderung aussieht. All dies deutet unmittelbar darauf hin, dass das Spiel in einem IKEA-Geschäft stattfindet.“

Entwickler Ziggy hält dagegen und sagt, dass zum Beispiel der Name des Geschäfts ‚STYR‘ eine lustige Abwandlung des Namen Store sein soll, während es sich bei IKEA schlichtweg um die Initialen des Gründers handelt.

Was die die Ähnlichkeit der Möbel betrifft, seien diese bislang generisch erzeugt worden, die somit auch in jedem anderen Spiel vorkommen könnten. Generell beruft man sich darauf, dass die gezeigten Elemente nicht ausschließlich für IKEA stehen würden, sondern so oder so ähnlich auch woanders zu finden sind.

Das eigentliche Problem, das IKEA hat, ist wohl jenes, dass die Presse die Ankündigung von The Store is Closed sofort mit den Schweden assoziert hat. Von offizieller Seite fällt der Name zumindest nirgends im Text. Dennoch wird man sich bei Ziggy der Forderung von IKEA beugen, um einen Rechtsstreit zu verhindern, den man als kleiner Indie-Entwickler möglicherweise nicht durchhält.

The Store is Closed soll nach aktuellen Plänen im Jaht 2024 erscheinen. Bis dahin hätte sich der Look des Spiels ohnehin drastisch verändert.