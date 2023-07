The Texas Chain Saw Massacre – Auflösung & Performance bestätigt

Im August kehrt ein echtes Kult-Franchise mit The Texas Chain Saw Massacre zurück, das derzeit von Gun Interactive entwickelt wird. Hier bestätigt man nun auch die Auflösung und Performance für PS5 und Xbox Series X.

The Texas Chain Saw Massacre basiert auf dem original Film von 1974, wo Spieler die Kontrolle über eine der berüchtigtsten Familien übernehmen, dessen Grausamkeiten es zum Kult unter Horrorfans geschafft haben. Authentizität ist ein wesentlicher Bestandteil dessen, was bei Gun Interactive angestrebt wird, für die man nicht nur die original Schauplätze und Charaktere nachbaut, sondern einen ganzen Ort des Schreckens in Texas.

The Texas Chain Saw Massacre mit 60fps auf PS5

Auf der technischen Seite möchte man in The Texas Chain Saw Massacre ebenfalls alles bieten, was die Hardware hergibt. Auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S gibt es daher zwei Modi: Grafik und Performance, wie Mp1st berichtet.

Im Performance-Mode läuft The Texas Chain Saw Massacre mit 60fps, während der Grafik-Modus eine höhere Auflösung bei 30fps liefert. Die Xbox Series S setzt auf 30fps mit einer etwas besseren Auflösung.

The Texas Chain Saw Massacre wird zusätzlich auf den Last-Gen-Konsolen erhältlich sein. Hier gibt es jedoch keine Angaben zur Auflösung oder Performance, die vermutlich bei 30fps und 1080p bzw. etwas höher auf der PS4 Pro liegen wird.

Das Spielkonzept von The Texas Chain Saw Massacre orientiert sich erneut am asymmetrischen Multiplayer-Ansatz, bei dem einige Überlebende gegen den an Kraft und Waffen überlegenen Leatherface und seiner Familie antreten müssen.

Diesen gegenüber steht eine Gruppe von Überlebenden. Vom guten alten Texaner und ehemaligen Highschool-Wrestler Leland McKinney bis hin zu Ana Flores, Protagonistin und Schwester der vermissten Maria, bieten diese Charaktere eine Grundlage für die Geschichte des Spiels.

The Texas Chain Saw Massacre erscheint am 18. August 2023.