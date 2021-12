The Texas Chain Saw Massacre kehrt als Multiplayer-Game zurück

Nach Freitag, der 13. entwickelt Gun Media nun The Texas Chain Saw Massacre, das ebenfalls als asymmetrischer Multiplayer-Titel erscheint.

Der Titel wurde im Rahmen der The Game Awards mit einem ersten Trailer enthüllt, den wir weiter unten angehängt haben.

Wirklich viele Details verrät man aktuell noch nicht zu The Texas Chain Saw Massacre, außer dass man hier eine Erfahrung verspricht, die auf dem Film von 1974 basiert. Gun hat es sich damit zum Ziel gesetzt, den Spielern erneut die Kontrolle über einige der berüchtigtsten Familien einen Namen zu geben,

Authentizität wird dabei ein wesentlicher Bestandteil dessen sein, was man bei Gun tut. Aber diese Authentizität geht tiefer als nur Hero Art. Für The Texas Chain Saw Massacre wird man nicht nur Orte und Charaktere nachbauen, sondern einen kompletten Ort in Texas.

Sound-Design steht im Fokus

Auch das Sound-Design spielt in The Texas Chain Saw Massacre eine wesentliche Rolle. Dazu heißt es:

„Eine aktualisierte und inspirierte Spielpartitur zu erstellen, die auf dem ikonischen Sounddesign des Originalfilms von 1974 basiert, ist keine leichte Aufgabe. Da Texas ein so einzigartiger Ort ist und der Texas Summer eine so einzigartige Jahreszeit an einem einzigartigen Ort ist, war es wichtig, sich nicht nur auf die physischen Details zu konzentrieren, sondern auf all die kleinen Elemente, die sich zu einem Ganzen zusammenfügen. Der Film von 1974 konnte nur in Texas spielen, diese orangefarbenen Sonnenuntergänge und Sonnenaufgänge und die Hitzewellen, die von der Straße widerhallen, das sind die Elemente, die man beim Anschauen spüren kann. Aus dem Ganzen herausgezogen, hat jedes einzelne Element nicht die gleiche Wirkung auf Ihre Sinne wie kumulativ. Wenn wir das gleiche Gefühl auf der Suche nach Authentizität erreichen wollten, mussten wir das letzte bisschen des gesamten Texas-Feelings von jedem Bildschirm tropfen.“

Wann The Texas Chain Saw Massacre erscheint, ist gegenwärtig noch unklar.