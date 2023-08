The Walking Dead: Destinies scheinbar geleakt

Laut aktuellen Hinweisen befindet sich The Walking Dead: Destinies für PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One, Switch und PC in Arbeit und soll am 14. November erscheinen. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es derzeit noch keine.

Nach aktuellen Infos basiert The Walking Dead: Destinies auf den ersten vier Staffeln von The Walking Dead und wird ein Action-Adventures im Third-Person-Stil. Spieler verändern die Geschichte hier dahin gehend, damit sich dies auch auf die TV-Serie auswirkt.

Offenbar befindet sich The Walking Dead: Destinies in Entwicklung, ein neues Spiel, das auf der bekannten TV-Serie basiert und mit dieser interagieren soll. Ein früherer Markenschutzeintrag stützt diesen Leak.

What do you think?