The Walking Dead: Saints & Sinners für PS VR2 erschienen

In Chapter 2: Retribution müssen sich Spielern mehr als nur den untoten Beißern stellen, die durch die Straßen stolpern, denn verschiedene Fraktionen und Personen sind in der Zwischenzeit an die Macht gekommen. Der unerbittliche Axt-Mann sorgt diesmal für ein bisher unbekanntes Stresslevel.

Zusammen mit dem Launch des zweiten Kapitels bietet Skydance den Spielern verschiedene Optionen an, um The Walking Dead: Saints & Sinners -Franchise auf der neuen Plattform zu erleben.

What do you think?