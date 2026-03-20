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The Witcher 3: CD Projekt macht Hoffnung auf DLC-Nachschlag

CD Projekt Red bestätigt unangekündigtes Projekt für 2026. Alles zu den Gerüchten um den neuen The Witcher 3 DLC und dem Status von Witcher 4.

Lukas Neumann
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Als leidenschaftlicher Gamer und Analyst begleitet Lukas Neumann die Entwicklung der PlayStation-Ökosystems bei PlayFront.de. Sein journalistischer Fokus liegt auf der Aufbereitung komplexer Branchenthemen und dem Testen...
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The Witcher 3 | CD Projekt

CD Projekt Red hat im aktuellen Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2025 ein unangekündigtes Projekt bestätigt, das bereits in den „kommenden Quartalen“ erscheinen soll. Während die Entwicklung von The Witcher 4 mit fast 500 Entwicklern auf Hochtouren läuft, deutet alles darauf hin, dass wir vorher noch einmal nach Temerien zurückkehren – und zwar viel früher als gedacht.

Das steckt hinter dem „Mystery-Projekt“

Die Fakten aus dem Investoren-Call sind eindeutig: CD Projekt plant einen Release in naher Zukunft, der nicht in der bisherigen großen Roadmap auftauchte. Dass es sich dabei um eine neue Erweiterung für The Witcher 3: Wild Hunt handelt, ist zwar noch nicht offiziell bestätigt, aber das am schlechtesten gehütete Geheimnis der Branche.

Insider und Analysten wie Borys Nieśpielak weisen seit Monaten darauf hin, dass das Studio Fool’s Theory (die auch am Witcher 1 Remake arbeiten) an diesem DLC feilt. Der Zeitpunkt wäre strategisch perfekt: Ein Release im September 2026 würde nicht nur das Sommerloch füllen, sondern auch den massiven Hype um GTA VI im Jahr 2027 umgehen.

Warum jetzt noch ein DLC für ein 11 Jahre altes Spiel?

Ein Blick auf die Zahlen verrät die Logik: Die Trilogie hat sich über 80 Millionen Mal verkauft. Ein neuer DLC dient als „Brücke“, um die Community bei der Stange zu halten, während The Witcher 4 laut CD Projekt definitiv nicht mehr 2026 erscheinen wird.

Interessant ist die personelle Aufteilung:

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  • The Witcher 4: 499 Entwickler (Volldampf voraus)
  • Project Hadar (Neue IP): 26 Entwickler (noch in der Konzept- und Prototypenphase bei Unreal Engine 5)
  • Andere unbenannte Projekte: Weniger als 20 Entwickler

Dass ein so kleines Team (oder ein externes Studio wie Fool’s Theory) ein Projekt in so kurzer Zeit zum Release führt, spricht für eine Erweiterung auf Basis der bestehenden Witcher 3-Engine, anstatt eines komplett neuen Spiels. Gerüchten zufolge könnte uns der DLC zurück in die Region um Velen führen, was atmosphärisch zwar sicher ein Heimspiel wäre, aber hoffentlich genug neue spielerische Akzente setzt, um sich nicht wie „Recycling“ anzufühlen.

Die Vorstellung, 2026 noch einmal eine hochwertige Erweiterung im Stil von „Blood and Wine“ zu bekommen, ist für Fans ein absoluter Traum. Es zeigt, dass CD Projekt verstanden hat, dass sie die Marke The Witcher nicht jahrelang brachliegen lassen können.

Was meint ihr: Braucht The Witcher 3 wirklich noch eine Erweiterung, oder sollte CDPR lieber alle Ressourcen in den Nachfolger stecken, um ein zweites Cyberpunk-Debakel zum Launch zu vermeiden?

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David Müller
25 Minuten zuvor

Oder einfach Ps5 pro Upgrade🤷

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Alex
2 Stunden zuvor

Würd mich definitiv drauf freuen.

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