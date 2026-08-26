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The Witcher 3: CD Projekt RED schenkt allen Spielern ab sofort die Story-Erweiterungen

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Managing Director von PlayFront. Mark Tomson prägt die Vision einer unabhängigen PlayStation-Berichterstattung. Sein Fokus: Technische Analysen, Hardware-Evolution und die strategische Einordnung der Gaming-Industrie. Er steht für...
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CD Projekt Red verschenkt Hearts of Stone und Blood and Wine an alle Besitzer von The Witcher 3. Alle Details zur Gratis-Aktion und Remaster-Vorbereitung.

The Witcher 3 | CD Projekt

Alle Besitzer der Basisversion von „The Witcher 3: Wild Hunt“ erhalten ab sofort Zugriff auf die beiden Story-Erweiterungen ‚Hearts of Stone‘ und ‚Blood and Wine‘ – ohne Aufpreis und direkt per Update.

CD Projekt Red wandelt das Hauptspiel rückwirkend in die Complete Edition um. Wer bisher nur das Grundspiel besaß, schaltet mit dem jüngsten Patch beide großen DLC-Pakete frei.

‚Hearts of Stone‘ liefert etwa 10 bis 15 Stunden zusätzliche Spielzeit rund um die Story von Gaunter O’Dim. ‚Blood and Wine‘ schlägt mit der Region Toussaint, einer eigenständigen Karte und über 30 Stunden Content zu Buche. Zusammen ergibt das gut 45 Stunden zusätzliche Spieldauer. Null Euro Aufpreis.

Die Strategie hinter dem Gratis-Release

Das Vorgehen folgt einer klaren Marktlogik. CD Projekt Red zieht damit die Fragmentierung der Spielerbasis vor dem Release von ‚The Witcher 3: Remastered‚ am 29. September 2026 gerade.

Das Remaster erscheint Ende September als kostenlose Aktualisierung für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S sowie als native Fassung für Nintendo Switch 2 und über Battle.net. Wenn die überarbeitete Grafikengine mit Path Tracing und angepasster Mechanik an den Start geht, besitzen sämtliche Bestands-Spieler das vollständige Inhaltspaket. Niemand muss DLCs nachkaufen. Das reduziert den Support-Aufwand bei der Lizenzverwaltung und schafft die Basis für die angekündigte Erweiterung ‚Songs of the Past‚.

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Bei der Gamescom Opening Night Live wurde hierzu ein Teaser gezeigt, der die brandneue Region Letten enthüllte. Dieses idyllische Land ist reich an ländlichen Traditionen und Folklore, und seine Bewohner genießen ein erfülltes Leben mit reichen Ernten und prächtigen Festen. Doch direkt unter der Oberfläche lauert ein dunkles Geheimnis, und Geralt muss sich nie dagewesenen Gegnern stellen, während er gegen ein lange schlummerndes Übel kämpft. ‚Songs of the Past‘ erscheint 2027 als kostenpflichtige Erweiterung für „The Witcher 3“.

Kaufhürden abgebaut. Der Schritt schließt Lücken im Fuhrpark der Bestandsnutzer und bereitet das Terrain für das System-Update im September vor. Wer die DLCs bisher ausgelassen hat, installiert den Patch sofort.

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